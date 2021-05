Ce mi-a spus Adrian Rădulescu, când i-am luat interviul în studioul DCNews. Sfatul care m-a ghidat de atunci

Adrian Rădulescu, preşedintele Asociaţiei Fermierilor din România, a murit la vârsta de 66 de ani. Aţi putut citi pe DC NEWS care au fost cauzele care au dus la moartea acestuia (VEZI AICI), dar şi ce au avut de spus politicieni şi prieteni ai săi despre trecerea sa în nefiinţă.

O să vă spun, însă, şi eu câteva cuvinte despre omul Adrian Rădulescu. Am avut onoarea să îl cunosc la un interviu DC NEWS şi cuvintele pe care mi le-a spus atunci, pentru a mă ajuta să trec peste emoţii, mi-au rămas şi îmi vor rămâne în minte. Adrian Rădulescu a fost primul om cu care am făcut un interviu filmat, într-un studio. Şi, pentru că şi-a dat seama că am emoţii şi există posibilitatea să mă încurc, mi-a spus care sunt cele trei lucruri pe care trebuie să le ştiu la începutul interviului.

"Ai nevoie să ştii doar cum te cheamă pe tine, cum mă cheamă pe mine şi care este prima întrebare! De acolo, discuţia pleacă singură", mi-a spus Adrian Rădulescu. Un sfat pe care nu mi l-a dat niciun profesor de jurnalism, niciun alt fost coleg din presă, nimeni. Şi un sfat care, deşi nu l-am cerut, m-a ajutat în toate interviurile făcute de atunci, în orice formă.

Astăzi, România l-a pierdut pe Adrian Rădulescu, un specialist în agricutlură care era mereu disponibil pentru un punct de vedere. Eu nu pot spune decât că mă înclin! Drum lin, Adrian Rădulescu!

Ce spunea Adrian Rădulescu în ultimul interviu la DC NEWS

Iată un scurt pasaj din interviul pe care i l-am luat lui Adrian Rădulescu la DC NEWS.

”Tot am auzit de revigorarea satului românesc, să aducem tinerii înapoi în sat. Oameni buni, să înţelegem că totul este economic. De ce se duc la recoltat de sparanghel în Germania? Pentru că, aşa cum spuneau toţi, câştigă atât. De ce să se întoarcă în statul românesc? Pentru că el trebuie să ştie cât va câştiga. Trebuie să ştie că 'mă întorc acasă, pun cultura asta, mi-o ia cooperativa X, mi-o comercializează, îmi dă produse. Eu am o singură problemă, să produc! Spre deosebire de Germania, unde eram forţă de muncă, aici sunt şi proprietar. Dar eu şi familia mea trebuie să câştigăm cel puţin 2000 de euro pe lună', spunea acesta.