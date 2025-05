Ce a vorbit Gigi Becali cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni: I-am dat un sfat părintesc

Fostul deputat AUR a fost prezent la primele discuții organizate la Palatul Cotroceni, unde i-a oferit președintelui Nicușor Dan mai multe soluții, dar și sfaturi „părintești”.

Gigi Becali a propus o serie de măsuri fiscale menite să protejeze populația vulnerabilă, printre care impozit progresiv pentru marile companii, contribuții mai mari din partea firmelor profitabile și investiții masive în companiile de stat printr-un fond listat la bursă. Totodată, omul de afaceri a spus că, deși oficial Nicușor Dan nu este de acord cu creșterea TVA-ului, el consideră că o majorare modestă este rezonabilă și nu ar afecta semnificativ consumatorii.

„I-am spus (n.r. lui Nicușor Dan) să nu sufere oamenii săraci și să suporte marile firme și oamenii bogați. Și i-am spus că Sorin Grindeanu a spus niște lucruri. O linie roșie peste care nu se trece. Eu cred că a fost făcută profesionist acea linie roșie pe care a evocat-o el. E perfectă cu adevărat!

Noi putem să spunem... dar specialiștii trebuie să zică! Și ei ce-au spus? Nu se poate fără impozit progresiv. Așa a spus (Daniel) Dăianu! Miracol nu există. Și atunci am spus: aceste impozite, care vor fi majorate, să nu supere oamenii.

(...) Eu am propus și președintele a notat: am spus dându-mă exemplu pe mine, om de afaceri. Sigur, firmelor nu le convine, dar eu am spus: Hai să tragem noi grosu'! Noi să suportăm problema asta pe care o are România. Nu oamenii săraci. Dacă am un profit de 10 milioane de euro într-un an, trebuie să plătesc 16%, adică 1,6 milioane. Dar mai plătesc încă 400.000 de euro și dau 2 milioane! Că nu mă afectează cu nimic. Doar voi fi mai puțin bogat cu 400.000 de euro!

După am propus impozitul progresiv. Pentru firmele care au o cifră de afaceri de peste 100 de milioane, 25%! Și-așa au jefuit țara destul. Marile corporații. Doar și-a notat anumite lucruri: asta cu impozitul progresiv...

Să pună presiune pe Banca Națională, că n-a pus nimeni până acum. 60 de miliarde, fond de rezervă. Și am mai spus câteva lucruri așa, pe care le-a notat domnul președinte. Le-am preluat și eu de la altcineva. De la (Petrișor) Peiu, cu fondul acela de investiții de 12 miliarde+12 miliarde, adică 24 de miliarde, listat la bursă... Românii care au 150 de miliarde în bănci să îi investească și să nu-i mai țină în băncile străine; să-i investească-n companiile de stat.

Mulți au venit cu multe idei. Am spus și de TVA. I-am spus: Ați zis că nu măriți TVA-ul, dar părerea mea e că unde-s 19 lei sunt și 20 de lei. Adică un leu într-o sută nu contează”, a declarat deputatul neafiliat Gigi Becali, la ieșire de la discuțiile de la Cotroceni.

Gigi Becali îl sfătuiește pe Nicușor Dan

Gigi Becali susține că, deși nu agreează PSD, partidul trebuie să dea premierul, subliniind că social-democrații au câștigat alegerile parlamentare din 2024. Totodată, el a avut mai multe sfaturi pentru noul Președinte al României.

„(...) I-am mai spus că, deși l-am votat pe George Simion, că așa i-am promis, mi-a plăcut în campanie când a spus că va convoca partidele și va respecta Constituția. Să se țină de cuvânt. Să nu fie discuții, certuri, să dea prim-ministrul de la partidul care a câștigat alegerile parlamentare. (...) Vrem noi sau nu vrem, nu înghițim PSD, dar ei au specialiști! Au oameni care pot conduce. Să se supere PNL, că eu sunt mai apropiat de PNL, dar se supără degeaba! Că ei au oameni care pot să ne scoată din situație.

I-am spus: Ați spus că l-ați dori pe Bolojan prim-ministru, dar consultări cu partidele și conform Constituției. Atunci eu zic că e bine să vă țineți de cuvânt! I-am spus vă e prea bun și să aibă grijă, ăsta e un sfat de înțelepciune, de vârstă, prietenesc: Când veți da directive și nu se vor întâmpla, să fiți sever! I-am dat un sfat părintesc”, a mai spus Gigi Becali.

Întrebat despre posibilitatea unui premier tehnocrat, Becali a răspuns: „Poate e mai bine așa, să nu mai fie ceartă între partide. Să fie pace. E mai bine așa”.

Cum explică Becali refuzul AUR de a se prezenta la consultări

AUR a refuzat să meargă la discuțiile pentru formarea unui nou Executiv, deși partidul politic condus de George Simion, fost candidat la prezidențiale, a reușit să obțină al doilea scor în rândurile electoratului, anul trecut.

„Nu-i poți cere omului... Pune-te-n locul lui! El, două săptămâni, a fost Președintele României. A avut 42%! Întrebai pe oricine: Gata, băi, s-a terminat! El a fost președinte două săptămâni! Visa la ce discurs o să țină, ce o să facă...

(...) El, săracu', e distrus acuma! Are și el demnitatea lui... Nu poți să vii la omul care te-a bătut! E onoarea lui! Bărbăția lui, onoarea lui. Mai ales că nu a recunoscut până în ultimul moment (n.r. rezultatul alegerilor). Și acum să vină la președintele despre care zice că nu e legitim?! Nu poate!”, a mai spus Becali.

Citește și: Cea mai bună variantă de Guvern. Pe cine preferă românii premier. SONDAJ de ultimă oră/ Favoritul diasporei

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News