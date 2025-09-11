Care este relația România - SUA. Nicușor Dan, noi detalii despre vizita pe care ar urma să o facă peste ocean

Președintele Nicușor Dan a spus care sunt relațiile României cu Statele Unite ale Americii.

Într-un interviu oferit jurnalistei Ioana Constantin, la postul de televiziune B1TV, Nicușor Dan, președintele României, a spus că ar urma să aibă o vizită în SUA anul viitor, în care va întări relațiile dintre București și Washington.

„Când va avea loc vizita în America și care sunt relațiile România - SUA?“, a întrebat jurnalista Ioana Constantin.

„Relațiile cu America sunt în coordonate bune. Îmi doresc faptul ca atunci când va fi (n.r. vizita în SUA), ea să fie foarte consistentă și pe partea de securitate, și pe partea economică, deoarece asta înseamnă diplomație, să consolidezi astfel încât să îmbunătățești cele mai importante două chestiuni: securitate și economie“, a spus Nicușor Dan, confirmând că „cel mai probabil, vizita va avea loc la anul“.

În urmă cu două luni, președintele Nicușor Dan a fost invitat oficial la Casa Albă de către Donald Trump. Informația a fost anunțată de Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe probleme de securitate și șeful cancelariei.

„Există o invitație oficială din partea președintelui Donald Trump, adresată președintelui Nicușor Dan. Au avut un dialog bilateral foarte bun în urmă cu o lună de zile, și această invitație a fost transmisă de o manieră formală”, a precizat Diaconescu, într-o emisiune la postul de televiziune Digi 24.

