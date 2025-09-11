Nicușor Dan, întrebat despre scăderea nivelului de trai: Alternativa era mult mai rea. Putea să vină FMI-ul

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat despre situația economică a țării, deficitul bugetar și dificultățile cu care se confruntă populația. Șeful statului a subliniat că, deși guvernul a reușit să evite un scenariu critic pentru finanțele publice, românii resimt puternic efectele măsurilor fiscale.

„Guvernul ăsta a avut niște obiective. Și s-au propus multe. Evident, ai un program de guvernare complet, cu capitole, cu secțiuni. Dar el a avut un obiectiv, cumva pe termen scurt, să rezolve problema deficitului. Și aici a făcut niște mișcări substanțiale”, a declarat Nicușor Dan la B1TV.

Președintele a explicat că România a evitat un scenariu care ar fi putut duce la pierderi majore de capital și la intervenția Fondului Monetar Internațional. „Este o bucățică foarte importantă, pentru că dacă cumva problema asta nu era rezolvată, puteam să fim downgradați, să plece și mai mulți bani din țară, eventual să vină FMI-ul”. Întrebat dacă suntem în afara riscului cu FMI-ul, acesta explică faptul că „Eu cred că în momentul ăsta da. România e stabilă, predictibilă pe termen mediu și după aceea, evident, suntem toți foarte optimiști pentru perioada imediat după”.

Totuși, dificultățile cu care se confruntă oamenii rămân evidente. „Noi eram, să zicem, în urmă cu 4-5 luni, într-o situație economică-socială în care erau niște oameni... mulți care erau la o limită. În momentul acesta, prin TVA, prin lanțul de scumpiri pe care l-a generat, prin majorări de accize, spațiul pe care oamenii ăștia îl au a devenit și mai mic. Asta e categoric. Însă, trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a transmis și un mesaj de încredere în perspectivele economice ale României: „Cel târziu, la începutul anului 2027, România va ncepe o creștere pe care o așteaptă”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News