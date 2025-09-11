Nicușor Dan anunță o evaluare temeinică a șefilor parchetelor

Nicușor Dan a asigurat că nu a abandonat lupta anticorupție și a subliniat că reformele necesită timp și o masă critică. De asemenea, a precizat că va evalua șefii parchetelor până în primăvara viitoare pentru a eficientiza activitatea acestora și a dinamiza combaterea corupției.

Nicușor Dan a declarat că nu a abandonat lupta anticorupție, dar schimbările necesită timp și o masă critică. El a reamintit că, în campanie, a susținut reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare.

„Ați abandonat lupta anticorupție?", a întrebat jurnalista B1 TV.

„Deloc, dar sunt oameni, instituții, relații între ele, acte normative, care s-au făcut de-a lungul timpului. O schimbare necesită timp și masă critică. În campanie, am spus că pensiile magistraților trebuie să scadă, am spus că vârsta de pensionare trebuie să crească, am avut un punct de vedere pe care îl consider în continuare justificat. Perioada de tranziție trebuie să fie mai mare. Asta a fost discuția", a spus Nicușor Dan.



Întrebat despre șefii parchetelor, Nicușor Dan a spus că până în primăvara viitoare va face o evaluare temeinică a șefilor parchetelor, pentru a dinamiza lupta anticorupție și a eficientiza activitatea curentă a acestora.

„Mandatul lor expiră în primăvara anului viitor și până atunci o să am o evaluare foarte temeinică despre cine să fie, astfel încât, pe de o parte, să dinamizăm lupta anticorupție, pe de altă parte, pe chestiuni care nu țin de corupție, dar țin de activitatea curentă a parchetelor, să eficientizăm”, a spus Nicușor Dan la B1 TV.

