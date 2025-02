Capcana lui Putin pentru SUA? Ambasadorul Daniel Fried: Nu trebuie să vin eu ca american să vă spun că nu puteți avea încredere în Rusia

Interviul, realizat de Tudor Curtifan cu susținerea prietenilor noștri de la New Strategy Center, cel mai important think tank din România (NSC), a fost filmat în cadrul evenimentului „The Impact of Artificial Intelligence in the Drones’ War in Ukraine”.

Dialogul cu Excelența Sa Daniel Fried, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în Polonia și fost director în cadru National Security Council, va fi difuzat pe data de 28 februarie de la ora 11:00.

Înaltul diplomat american va aborda teme foarte sensibile, inclusiv politica Administrației Trump față de Europa, dar va veni și cu sfaturi pragmatice pe care europenii ar trebui să le urmeze în relația crucială cu SUA. Ucraina, subiectul fierbinte și soluționarea conflictului vor fi și ele abordate.

Crimele de război ruse, tragerea la răspundere a celor vinovați de invadarea Ucrainei, precum și cum ar putea arăta acordul pentru minerale pe care SUA și Ucraina îl vor semna, acord care ar putea atrage de la sine atât de solicitatele garanții de securitate, vor fi și ele subiecte abordate. Relația dintre statul agresor rus și China, precum și strategiile privind Indo-Pacific ale Administrației Trump, precum și disensiunile din sânul administrației, vor fi și ele abordate de Daniel Fried.

Daniel Fried a lucrat peste 40 de ani în diplomație și a avut un rol decisiv în implementarea politicii americane în Europa după căderea Uniunii Sovietice și victoria aliaților în Războiul Rece.

A făcut parte din National Security Council of U.S., unde a avut funcția de director sub președinții Bill Clinton și George W. Bush. A fost totodată și ambasador american în Polonia.

Ambasadorul Fried a contribuit la elaborarea politicii de extindere a NATO către Europa Centrală și a jucat un rol decisiv în ceea ce privește politica americană în relația cu Federația Rusă după prăbușirea URSS.

După izbucnirea războiului rus împotriva Ucrainei cu anexarea ilegală a Crimeei, ambasadorul Daniel Fried a fost cel care a contribuit decisiv la implementarea de sancțiuni împotriva agresorului rus, în calitate de coordonator al Departamentului de Stat al SUA pentru politica de sancțiuni.

