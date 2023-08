Cancer col uterin: diagnostic și tratament. Beatrice Anghel și Sorin Bogdan (SANADOR), la DC News și DC Medical

Dr. Beatrice Anghel și Dr. Sorin Bogdan, ambii medici la Spitalul Clinic SANADOR, vin la interviurile DC News și DC Medical.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, realizatorul emisiunii, cei doi medici vor vorbi despre cancerul de col uterin, brahiterapia și soluțiile pe care le au la îndemână pacientele.

Dr. Sorin Bogdan este medic specialist Radioterapie cu competență în brahiterapie la Spitalul Clinic SANADOR și a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București.

Dr. Beatrice Anghel este medic primar radioterapie la Spitalul Clinic SANADOR. Beatrice Anghel a absolvit Facultatea de Medicină a Universității de Medicină Farmacie "Carol Davila" din București în anul 2011 și spune că "la examenul de rezidențiat am dus o lupta strânsă cu mine pentru alegerea unei specialități chirurgicale, dar mă bucur că nu am făcut-o, pentru că radioterapia este o specialitate fantastică, nouă, atrăgătoare pentru modul în care folosește imagistica de actuala (CT, RMN, Ultrasonografie, PET-CT, PSMA etc), cum îmbină clinica și cunoștințele tehnice, fizica dar și cum lucreaza multidisciplinar cu celelalte specialități pentru managementul posibilelor efecte secundare".

Potrivit SANADOR, după 3 ani petrecuți în rezidențiat la Institutul Oncologic "Alexandru Trestioreanu", dr. Beatrice Anghel s-a stabilit pentru o perioada de 4 ani și jumatate în Irlanda, acolo unde a lucrat în orașe diferite și specialități oncologice conexe (oncologie medicală, medicină de paliatie și radioterapie). În Spitalul Universitar Galway, Beatrice Anghel s-a format ca radioterapeut și am căpătat experiență și dexteritate pentru procedurile de brahiterapie.

Alături de doi profesioniști în medicină, Dr. Nazir Ibrahim și Dr. Cormac Small, Beatrice Anghel a efectuat câteva sute de implanturi permanente și temporare pentru cancerele din sfera genito-urinară.

Emisiunea va fi difuzată luni, 21 august, ora 18:00, pe Youtube DC News și DC Medical, dar și pe paginile de Facebook DC News și DC Medical.

