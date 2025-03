Călin Georgescu, prima reacţie după decizia BEC: O lovitură în inima democraţiei

Într-o postare pe reţeaua de socializare X, Călin Georgescu a scris că "este o lovitură directă în inima democraţiei din toată lumea. Am un singur mesaj. Dacă democraţia din România eşuează, întreaga lume democratică va cădea. E doar începutul. E atât de simplu.

Europa este acum o dictatură, România este sub tiranie", a scris Călin Georgescu.

BEC a decis să respingă dosarul de candidatură depus de Călin Georgescu.

Potrivit surselor România TV, unul dintre motive are legatură cu declarația de avere a lui Călin Georgescu. Practiv, apar diferențe senificative față de decarația depusă în noiembrie 2024, la prima candidatură a acestuia. In plus, procurorii ar fi spus ca și ancheta penală a lui Călin Georgescu cântărește în decizia BEC.

