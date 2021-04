Bursucu' de la Kanal D, la un pas de a rămâne paralizat: Am înțeles de la început că a fost doar un accident, n-a vrut nimeni să-mi facă rău

La 20 de ani, Adrian Cristea, cunoscut publicului larg drept Bursucu', a fost pe cale să rămână paralizat. Este o amintire care l-a marcat, credea că viaţa lui se va termina acolo. S-a accidentat în sală, la un antrenament de dans. Un coleg i-a căzut direct pe cap. A fost pe punctul de a rămâne paralizat de la gât în jos. A stat imobilizat la pat 10 zile, nu puteam merge nici măcar la toaletă. Despre acest subiect, Bursucu' a vorbit într-un interviu pentru DC News.

La 20 de ani ai fost pe punctul de a rămâne paralizat. Ce crezi că te-a salvat? Cum ți-a schimbat viața acest moment? De ce crezi că a fost nevoie de o lecție așa de dură în viața ta? Sau cum ai perceput tu episodul acesta?

”M-a salvat doar Dumnezeu, doar El a decis ca eu să fiu bine acum. Altcineva n-a putut decide asta. Acel moment a fost un accident… am fost la 1mm distanță de fisură pe coloană, ca să rămân paralizat… să se fractureze coloana de tot. După o lună și jumătate, aproape două, cât am stat imobilizat la pat, am avut șansa să-mi revin. A fost groaznică perioada aceea.

Nu știu dacă se pune problema că trebuia să învăț ceva din ceea ce am pățit atunci pentru că a fost o întâmplare. Nu m-am schimbat cu nimic, eu tot același tip plin de viață sunt, tot optimist am rămas, iar întâmplarea aceea am luat-o fix ca pe un accident, care se putea întâmpla, și n-am dat vina pe nimeni. Am înțeles de la început că a fost doar un accident, n-a vrut nimeni să-mi facă rău. Pur și simplu s-a întâmplat, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a decis ca eu să fiu bine și, probabil, tot El a decis că acesta trebuia să fie drumul meu!

VEZI ȘI: Bursucu' (Adrian Cristea), interviu: În primul rând că nu sunt vedetă, hai să lămurim treaba asta!

Bursucu': Am reușit să fac pereche perfectă cu Teo. Ne cunoaștem demult. Între noi merge treaba și pentru că știu cine este ea