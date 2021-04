Din ianuarie 2015, Bursucu’ a intrat în echipa Kanal D, pentru a-i da replica lui Teo Trandafir în una dintre cele mai apreciate emisiuni de divertisment din România – Teo Show. Cei doi sunt parteneri de platou și fac o treabă foarte bună, potrivit audienței.

Bursucu' și Teo Trandafir fac echipă la Kanal D, de luni până vineri, de la 15.00, în emisiunea Teo Show. Dar cum este să faci emisiune cu ”instituția Teo Trandafir”? Am aflat chiar de la Adrian Cristea.

Anca Murgoci / DC News: Îți aminteșți prima ediție pe care ai filmat-o cu Teo Trandafir? Este o provocare pe care nu mulți ar fi acceptat-o pentru că, deși este o mare onoare să lucrezi cu Teo Trandafir, poate fi și un risc în sensul de a eșua.

Bursucu': Sigur că-mi amintesc prima ediție pe care am filmat-o alături de Teo Trandafir: 5 ianuarie 2015. La început nu am crezut că voi filma cu Teo … când am fost sunat prima dată, în preajma Crăciunului, și am fost întrebat dacă îmi doresc să facem treaba asta împreună, m-am bucurat foarte mult. Eu cu Teo ne cunoaștem de 20 de ani, adică pentru noi nu a fost prima întâlnire pe 5 ianuarie 2015, ci ne cunoșteam cu mult timp înainte… mai exact, când aveam eu 14 ani și jumătate; am petrecut atunci o primăvară împreună, în același loc, pe litoral. Eram cazați la același hotel, Teo avea emisiune, iar eu program artistic acolo… Am intrat într-o <nouă lume>, și nu mi-a fost teamă să învăț și, în plus, nu mi-a fost atât de greu pentru că Teo nu m-a pus niciodată într-o postura nepotrivită. Atunci când un om este atent cu tine și te face să te simți bine, nu ai temeri. Respecți valoarea omului de lângă tine dar, în același timp, acesta te face să înțelegi că și tu poți ajunge foarte departe.

Am reușit să fac pereche perfectă cu Teo Trandafir pentru că, așa cum vă spuneam, noi doi ne cunoaștem demult. În plus, mie îmi plac provocările foarte mult, și nu plec niciodată la de la premisa că mi se poate întâmplă ceva rău, în ceea ce privește o nouă experiență!

Foarte important, așa cum spuneam, Teo Trandafir, prin felul ei de a fi, și cred că și pentru faptul că ține foarte mult la mine, nu m-a pus niciodată într-o ipostază nepotrivită, stânjenitoare, ci a încercat, de la început, să mă îndrume pe drumul cel bun.

O altă chestiune, și aceasta extrem de importantă, o reprezintă și “chimia” pe care o ai față de omul de lângă tine, de partenerul tău de scenă, pentru că ambii pot fi super talentați, luați individual, dar dacă nu există chimie între ei, nu iese treaba. Dar la noi, între mine și Teo, merge treaba și pentru că eu știu cine este Teo Trandafir, nu am încercat niciodată să intru într-o “competiție” cu ea. Vedeți dumneavoastră, unii oameni, la un moment dat, se iau la trântă cu oamenii de la care ar trebui să învețe și pe care trebuie să-i respecte, în primul rând.

Eu sigur nu voi putea vreodată să fac tot ceea ce a realizat Teo Trandafir, chiar dacă voi rămâne, tot restul vieții, în televiziune, pentru că experiențele ei de viață, în cei peste 25 de ani de carieră, de până acum, sunt diferite de ale mele, indiferent că ne referim la oamenii pe care i-am întâlnit, emisiunile făcute, conjuncturile prin care am trecut fiecare …

Anca Murgoci / DC News: Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la Teo Trandafir?

Bursucu': “Să nu uiți de unde ai plecat! Să nu uiți că a fi om e lucru mare!”

Dar cel mai bun sfat pe care l-am primit în viață a fost de la doamna Stela Popescu care ne-a spus, într-o emisiune, mie și lui Teo: “Copii, cât mai mișcați din degetul mic, să nu vă lăsați!”