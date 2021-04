Bursucu' (Adrian Cristea), interviu: În primul rând că nu sunt vedetă, hai să lămurim treaba asta!

Anca Murgoci / DC news: am aflat că voiai să te faci fotbalist. Ți-a părut rău, vreun moment, că nu ai luat-o pe calea aceasta? Ar fi fost prea mulți doi Adrian Cristea în fotbal?

Bursucu': Nu știu dacă ar fi fost prea mulți Adrian Cristea în fobal, pentru că eu aș fi fost mult mai bun… glumesc, desigur. Eu sunt un împătimit al fotbalului, chiar și în ziua de astăzi, și urmăresc cu plăcere acest sport. Toată lumea mă ceartă că mă uit prea mult la fotbal… Iar în perioada aceea, chiar regretam că nu am continuat în acea direcție. Mi-ar fi plăcut să ajung un fotbalist, dar unul mare! Dar nu regret pentru că, Slavă Domnului, viața mi-a rezervat ceva cel puțin la fel de frumos, cred eu!

Anca Murgoci / DC News: Căutând mai multe informații despre tine, am văzut că nu există nicio știre cu următoare cuvinte cheie: Bursucu - scandal. Cum ai reușit să te țîi departe de scandaluri mondene?

Bursucu': Urăsc scandalul monden, scandalul în general. Cred că dacă ești implicat în vreunul, contează foarte mult să fii sincer, iar atâta timp cât îți spui partea ta de adevăr, nu prea mai au cum să iasă scandalurile. Contează și ce faci în viața asta, șțiți? Vorba aceea... Cum îți așterni, așa dormi!. Eu nici nu am căutat astfel de scandaluri, dar m-am și ferit de ele. În plus, eu sunt un tip vesel, energic, pozitiv, optimist, și nu prea mi se întâmplă lucruri urâte, ca să zic așa. Trăiesc o singură viață și mi-am căutat prieteni, până acum, care să nu îmi provoace multe neplăceri.

Anca Murgoci / DC News: Cine a fost omul care te-a ajutat să devii Bursucu' de astăzi? Omul fără de care poate astăzi nu ai fi ajuns vedetă.

Bursucu': În primul rând că nu sunt vedetă, hai să lămurim treaba asta! Vedetă este Beyonce (n.r. cântăreața și actrița americană), care doar când apare undeva, oriunde, face liniște!, apoi are atât de mulți bani încât își poate permite orice în viața asta, și are niște premii, la nivel mondial! Beyonce este vedetă, eu sunt persoană publică.

În ceea ce mă privește, nu există un om care să mă fi ajutat, ci există mai mulți oameni! Dar să spunem că ar exista o persoană care m-ar fi ajutat… cel mai mult, ca să devin Bursucu de azi, acela sunt eu, pentru că am fost serios, eu am încercat să învăț tot mai mult mereu, eu am încercat să mă autodepășesc! După care, au existat mai multe persoane care să mă ajute și, vă spun în ordine, dacă vreți… de la părinți, care m-au susținut în toate alegerile mele, apoi unii dintre profesorii de la școală, urmează cei care mi-au fost în preajma, din anturajul profesional, pe care i-am avut alături și m-au ajutat la momentul potrivit, Teo Trandafir, care m-a ajutat și a crezut în mine, a văzut că sunt un om serios, inteligent, că nu deschid gura aiurea, că sunt gata să învăț … că vreau să fac asta. Pe scurt, dacă tu eșți genul lasă-mă… ca să te las, pot fi pe lângă tine 50 de oameni care să te ajute… și degeaba.