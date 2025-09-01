Bujduveanu retrage avizul pentru protestul din București: "Capitala nu va deveni scena radicalismului"

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a decis să retragă aprobarea pentru protestul programat pe 2 septembrie, organizat de Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România.

Măsura vine după ce edilul a convocat de urgență Comisia de ordine publică, care a constatat că manifestația ar încălca legislația în vigoare.

Conform declarațiilor transmise de Primăria Capitalei, inițial, documentația depusă de organizatori menționa o dezbatere pe tema Strategiei de incluziune a migranților, însă ulterior aceștia au promovat mesaje publice anti-imigranți care incită la ură și discriminare.

"Capitala este un oraş european, deschis şi solidar - iar asta trebuie apărat cu fermitate"

Analiza comisiei a arătat că protestul ar fi intrat sub incidența O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991, care interzic adunările cu conținut extremist, fascist, rasist sau instigator la violență.

Stelian Bujduveanu a subliniat că dreptul la protest va fi respectat, dar nu va permite ca Bucureștiul să fie folosit pentru „ură și dezbinare”: „Dreptul la protest este garantat şi va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea şi să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraş european, deschis şi solidar - iar asta trebuie apărat cu fermitate. Capitala nu va deveni scena radicalismului”, conform Agerpres.

