Moment istoric pentru București: „Esplanada” devine domeniu public al orașului și va găzdui un parc central pentru oameni și animale

Consiliul General al Municipiului București a aprobat trecerea terenului „Esplanada” din domeniul public al statului în patrimoniul orașului. Fosta zonă „Cântarea României” va fi transformată într-un parc central destinat oamenilor și animalelor de companie, marcând, potrivit primarului interimar Stelian Bujduveanu, „un moment istoric” pentru Capitală.

Proiectul de hotărâre privind trecerea terenului de 45.000 de metri pătrați de pe Bulevardul Unirii, sector 3, din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București a fost adoptat joi în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Votul a fost unanim: 48 de voturi pentru, fără abțineri și fără voturi împotrivă. Această decizie permite realizarea unor proiecte de interes public pentru Capitală și marchează un pas important în extinderea spațiilor dedicate comunității.

Terenul, cunoscut sub numele de „Esplanada”, este înscris în Cartea Funciară 241655 și a fost, în trecut, jumătate din zona denumită în perioada comunistă „Centru de Creație și Cultură Cântarea României”. În prezent, acesta va fi transformat pentru „Proiecte de interes public ale Municipiului București”, urmând să găzduiască spații dedicate recreerii, culturii și activităților comunitare.

"Este un moment istoric"

Primarul Interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a comentat după vot:



“Vreau să mulțumesc întregului Consiliu General pentru acest vot. Este un moment istoric când Consiliul General cere acest teren care nu implică niciun cost de la Guvernul României. Guvernul României consideră descentralizarea face parte dintre prioritățile sale și atunci cu siguranta acest teren va ajunge in patrimoniul mun București. Doresc ca în acea locație să avem un parc central, cu diferite funcțiuni, care să asigure că în centrul Bucureștiului, cu finalizarea planșeului de la Unirii care va fi revitalizat, o să putem să facem loc oamenilor, copiilor, animalelor de companie și nu mașinilor.”

Adoptarea acestui proiect deschide calea pentru dezvoltarea unei zone centrale multifunctionale, care va integra spații verzi, zone de recreere și facilități pentru comunitate, consolidând astfel strategia Primăriei Capitalei de revitalizare urbană și de creștere a calității vieții în centrul Bucureștiului.

