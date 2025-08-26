Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB

Proiectele din ședința Consiliului General al Municipiului București sunt suplimentate cu trecerea a ceea ce se numește ”Esplanada” de la stat la Capitală. Jumătate din zona numită, în vremea comunistă, ”Centru de creație și cultură Cântarea României”, este acum transformată în ”Proiecte de interes public ale municipiului București”.

Vorbim despre 45.000 de metri pătrați ce ar urma să fie transformați de Primăria Capitalei.

Pe lângă această suprafață, Bucureștiul mai primește o donație de 13 milioane de euro.

În cadrul ședinței Consiliului General de vineri se mai primește o donație de la un SRL de 32.000 de mp, în Splaiul Independenței. Valoarea terenului este de peste 13 milioane de euro. Donația vine din partea Sema Business Six S.R.L., reprezentată de Oana Rădulea.

Cine este Oana Rădulea, cea care donează terenul

”Am 20 de ani de experiență în industria imobiliară, concentrându-mă pe maximizarea performanței financiare și a valorii proprietăților, acționând în numele proprietarilor, oferind servicii de consultanță și administrare a activelor în România și Europa Centrală și de Est.

Am abilități solide în planificare strategică, evaluare imobiliară, finanțare și managementul tranzacțiilor. Sunt un lider atent la detalii și decisiv, care își motivează și împuternicește echipa să obțină rezultate pozitive. Sunt pasionată de crearea de valoare adăugată pentru acționari și de dezvoltarea de noi oportunități de afaceri în sectorul imobiliar” se descrie aceasta pe Linkedin.

În 2024, ziarele scriau despre Oana Rădulea că a fost numită de soțul său, Ion Rădulea, la conducerea executivă a companiei sale, River Development. Câteva luni mai târziu, tot în 2024, River Development a devenit Sema Real Estate.

Alte proiecte majore în București

În cadrul aceleiași ședințe este împuternicit Sectorul 5 să achiziționeze în numele și pentru Municipiul București un teren din Strada Iancu Jianu, pentru a fi amenajat ca spațiu verde și locuri de parcare.

De asemenea, se au în vedere și alte proiecte majore, printre care iluminatul public din Parcul Herăstrău. Lângă Parcul Carol, pe Strada Lânăriei, Primăria vrea să facă un bazin de înot. În acest sens, ar trebui să preia 5000 de mp de la Guvern, cu construcțiile aferente. Mai multe străzi trec în administrarea Sectorului 6, în vederea modernizării, precum și mai multe clădiri ar urma să fie modernizate și consolidate seismic.

