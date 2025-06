Bogdan Chirieac, după prima conferință a lui Nicușor Dan președinte: Asta nu o făcea nici măcar Băsescu, nu mai zic de Iohannis

Președintele Nicușor Dan a susținut, marți, prima sa conferință de presă de la Palatul Cotroceni, marcând un moment important în debutul mandatului său. În fața jurnaliștilor, a prezentat o serie de direcții esențiale pentru viitorul României, abordând teme majore precum viitorul Guvern, soluțiile pentru reducerea deficitului bugetar, poziționarea externă a țării, perspectiva unui premier politic sau tehnocrat, relansarea luptei anticorupție, prioritizarea cheltuielilor publice, precum și includerea evaziunii fiscale în Strategia Națională de Apărare, cu implicarea serviciilor secrete în sprijinul instituțiilor fiscale și judiciare.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat în detaliu, într-o intervenție la România TV, prestația președintelui, remarcând atât tonul discursului, cât și substanța mesajelor, și comparând stilul rezervat al fostului primar al Capitalei cu noua sa postură prezidențială, în care se conturează deja dileme-cheie.

"Nicușor Dan se gândea ca un matematician în această conferință de presă"

„Înainte de orice, conferința de presă lungă a domnului președinte Dan a fost echivalentă cu o conferință de presă a unui om normal. E un fel de ușurare după ce s-a întâmplat 10 ani de zile cu domnul președinte Klaus Iohannis. A avut răbdare, a vorbit cu toată lumea, a explicat, acolo unde nu a știut să răspundă a zis simplu ‘nu știu să răspund. lăsați-mă să adun mai multe informații’. Nu a avut răspunsuri prefabricate. Dacă vă uitați atent o să vedeți că și-a refăcut propoziția, și-a refăcut fraza, a refăcut acordurile. Se vedea foarte clar că Nicușor Dan se gândea ca un matematician în această conferință de presă. E o surpriză, să știți, nu doar față de Klaus Iohannis, ci și față de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Deci, de când este președinte, vorbește mai des cu presa, mai mult decât a făcut-o în 5 ani de zile ca primar general al Capitalei.

Se pare că este preocupat de toate aceste lucruri. Nu mi se pare că, în acest moment, a dat un semnal în privința a ceva anume, decât ceea ce știam. A fost ajutat și de întrebarea jurnalistului, atunci când a explicat ideea cu pizza medie și pizza mare. Ne-a spus că ani de zile am mâncat pizza mare și am plătit o pizza medie. Vrea să spună că am trăit mult mai bine decât ne-am putea permite. Este evident. Dar altceva nu a spus. Se vede că e în plin proces. În plus, e foarte corect. Și-a anunțat programul extern cu o lună înainte. Asta nu o făcea nici măcar Traian Băsescu, nu mai zic de Klaus Iohannis. La Klaus Iohannis nici pomeneală. Ținem minte cu toții cum pleca de câteva ori pe lună și nu știam nimic despre lucrurile astea. A punctat și subiectul cu serviciile secrete. Faptul că vrea să implice SRI în evaziunea fiscală ne arată că președintele Dan știe cum se joacă în România.

Știe forța excepțională pe care o are SRI și intenționează să o folosească. În această conferință de presă s-a exprimat foarte clar. SRI doar adună informații, nu face percheziții, nu face descinderi și altele. Totodată, a anunțat că va lupta împotriva corupției. Deci, în câteva săptămâni, revenim, așa cum am anticipat în campania electorală, la arestările la 6 dimineața. Eu nu spun că sunt bune sau rele în momentul acesta, fiindcă ceva trebuie făcut în România. Statul e prea putred. Concluzia pe care o trag eu în urma acestei conferințe de presă este că Nicușor Dan este un om normal. Are preocupări, are îndoieli, are temeri, se gândește, etc. Nu are sindromul măreției pe care îl avea Klaus Iohannis. Fostul președinte avea acest sindrom în care se simțea ‘Împăratul Lumii’. Dacă vă uitați, unele întrebări au fost foarte bine plasate, altele, ridicole, unii vorbeau mai mult decât era cazul și își uitau întrebarea, și totuși nu a tratat pe nimeni de sus. Foarte interesante aceste schimbări de comportament, de personalitate, ale domnului Nicușor Dan. Mi se pare că înțelege foarte bine gravitatea momentului în care se află România acum”, a explicat Bogdan Chirieac.

