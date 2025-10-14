Miercurea Neagră revine cu o nouă ediție.
Miercuri, 15 octombrie, de la ora 12:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră, difuzată pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.
Săptămâna aceasta discutăm cele mai importante subiecte care zguduie scena politică și justiția din România:
Alături de noi, analistul politic Bogdan Chirieac, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vor analiza aceste teme și vor aduce perspective clare asupra celor mai recente evenimente.
Nu ratați emisiunea care dezvăluie adevărurile din spatele știrilor!
de Val Vâlcu