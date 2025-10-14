€ 5.0879
Data publicării: 20:11 14 Oct 2025

EXCLUSIV Binomul SRI-DNA reapare? Chirieac, Ciuvică și Tache, în alertă după anunțul lui Nicușor Dan - VIDEO
Autor: Doinița Manic

miercurea-neagra-anunt-austeritate_89327100 Foto: DC NEWS
 

Miercurea Neagră revine cu o nouă ediție.

Miercuri, 15 octombrie, de la ora 12:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră, difuzată pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.

Săptămâna aceasta discutăm cele mai importante subiecte care zguduie scena politică și justiția din România:

  • Decizii cu răsunet la ÎCCJ: achitarea lui Nicolae Bănicioiu și achitarea din dosarul "Ferma Băneasa".
  • Lupta anti-corupție și SRI: Președintele Nicușor Dan ne aduce aminte de vremea când funcționa celebrul binom SRI-DNA
  • Posibila retragere a premierului Ilie Bolojan și implicațiile asupra guvernării.
  • CCR și pensiile speciale ale magistraților: ce se întâmplă cu decizia întârziată?
  • Alegeri în București: Puterea nu pare interesată de votul pentru un nou primar.

Alături de noi, analistul politic Bogdan Chirieac, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vor analiza aceste teme și vor aduce perspective clare asupra celor mai recente evenimente.

Nu ratați emisiunea care dezvăluie adevărurile din spatele știrilor!

