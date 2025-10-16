Cât costă un festival de film în Bucureşti? De ce nu are Bucureştiul festivaluri de amploare, precum Craiova, Sibiu sau Cluj? De ce nu se ţin festivalurile de film în cinematografele mari?

Inteligenţa artificială şi-a pus amprenta pe filmele de animaţie. Se vede diferenţa faţă de munca artiştilor vizuali? Ce relaţie există între mediul cultural şi inteligenţa artificială?

Pot deveni basmele româneşti subiecte de filme de animaţie?

La toate aceste întrebări, dar şi multe altele, răspund Liviu Jicman şi Helga Fodorean. Interviul se difuzează joi, 16 octombrie, de la ora 17:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

