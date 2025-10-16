€ 5.0884
|
$ 4.3642
|
 
Data actualizării: 17:46 16 Oct 2025 | Data publicării: 15:26 16 Oct 2025

EXCLUSIV Basmele româneşti, subiecte de filme de animaţie? Helga Fodorean şi Liviu Jicman, la DC News
Autor: Elena Aurel

Helga Fodorean şi Liviu Jicman
 

Liviu Jicman şi Helga Fodorean vin la interviurile DC News.

Cât costă un festival de film în Bucureşti? De ce nu are Bucureştiul festivaluri de amploare, precum Craiova, Sibiu sau Cluj? De ce nu se ţin festivalurile de film în cinematografele mari? 

Inteligenţa artificială şi-a pus amprenta pe filmele de animaţie. Se vede diferenţa faţă de munca artiştilor vizuali? Ce relaţie există între mediul cultural şi inteligenţa artificială? 

Pot deveni basmele româneşti subiecte de filme de animaţie? 

La toate aceste întrebări, dar şi multe altele, răspund Liviu Jicman şi Helga Fodorean. Interviul se difuzează joi, 16 octombrie, de la ora 17:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

basm
Helga Fodorean
Liviu Jicman
filme de animatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Trump și Putin, convorbire telefonică înainte ca Zelenski să ajungă la Casa Albă
Publicat acum 7 minute
Femeie dispărută din București: Fiica sa, adoptată, de doar 15 ani, suspectă de crimă - surse
Publicat acum 9 minute
Lovirea unui avion de fulger, „circumstanță extraordinară” ce poate justifica întârzieri - decizie CJUE în cazul Austrian Airlines
Publicat acum 24 minute
PET-urile, colectate cu camionul. Noul sistem ar putea ajunge în toată țara, după exemplul Ungariei
Publicat acum 26 minute
Un tablou de Picasso a dispărut în timpul transferului spre locul unde urma să fie expus
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 14 Oct 2025
Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
Publicat pe 14 Oct 2025
Ministerul Educației răspunde sindicatelor: Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
Publicat acum 9 ore si 42 minute
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close