Traian Băsescu spune că Florin Cîțu îi repetă greșelile: Cea mai mare prostie. Eroare pe care am făcut-o și eu când am redus salariile

"Cea mai mare prostie este anunţarea restricţiilor răstit. E o eroare pe care am făcut-o şi eu când am anunţat reducerea salariilor. În loc să explic, pur şi simplu am anunţat. Aşa fac şi ei acum, fac aceeaşi eroare de comunicare, eroare majoră. Iese unul şi anunţă restricţiile! Acest mod de anunţare răstit a restricţiilor este cea mai mare greşeală de comunicare în raport cu populaţia.

Aici, Cîţu ar trebui să găsească nişte purtători de mesaj care să explice înainte măsurile. Aşa, ne-am întrunit noi, Comitetul Naţional de Salvare a Patriei şi le spunem răstit românilor ce au de făcut. Nu merge. Mai ales că sunt şi inconsecvenţi în măsuri", a spus Traian Băsescu la România TV.

Băsescu a mai spus şi că singura soluţie pentru reducerea infectărilor este o nouă carantină, coroborată cu aplicarea modelului israelian de vaccinare. "Până ne vaccinăm 70 la sută, să stăm în casă. Doar aşa reducem numărul de decese", a mai spus fostul preşedinte.

Noi restricții, incidență peste 4 la mie. Raed Arafat: Vineri, sâmbătă, duminică, circulația până la 20:00. Magazinele, deschise până la 18:00