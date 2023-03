Titi Aur a fost invitat la emisiunea „De Ce Conducem“, la DC News, unde, prin prisma carambolului care a avut loc în Ungaria acum o săptămână, a explicat care sunt condițiile de mers pe o autostradă.

„Autostrada nu este neapărat o șosea sigură dacă noi, cei de la volan, nu știm cum să ne comportăm sau dacă nu conducem defensiv. Defensiv, din acest punct de vedere ar fi însemnată că, atunci când am observat că nu mai văd, trebuie să opresc, să frânez, să reduc foarte mult viteza. A merge în orb înseamnă asumare de risc, iar eu cred că asta s-a întâmplat acolo. A fost o asumare de risc semi-conștientă, în sensul că 'sunt pe autostradă, un nor de praf nu poate fi ceva rău, etc', Ei, uite că nu e chiar așa, dacă norul ăla de praf a reprezentat încă o felie de șvaițer prin care a trecut fasciculul de lumină, adică era blocat exact la intrarea în norul de praf (n.r. citește AICI despre regula șvaițerului).

Acest lucru se întâmplă și pe ceață, pentru că mai rar apare ceața foarte brusc. În general, ceața apare treptat, dar este fix același lucru. Apare acea asumare de risc. Încă o dată s-a demonstrat că atunci când suntem la volan, mașina este o armă, o armă care ucide, o armă care te rănește, iar dacă nu știi să te comporți frumos cu Kalașnikov-ul pe care îl ai, indiferent ce marcă este, este, practic, o armă periculoasă“, a spus, la DC News, Titi Aur.

În urmă cu mai bine de o săptămână, un accident rutier s-a produs pe autostrada M1 din Ungaria, între localităţile Tatabanya şi Budapesta. Printre cei implicați s-au aflat și cinci cetățeni români. Se pare că evenimentul a fost cauzat de o furtună de praf, iar în urma acestuia, 42 de mașini s-au ciocnit.

