Titi Aur a spus care e diferența dintre șoferul amator și șoferul profesionist: Nu contează câte grade ai pe permis! / video

În cadrul emisiunii „DC Conducem“, de la DC News, Titi Aur a făcut o diferențiere clară între șoferul profesionist și șoferul amator:

„În conducerea defensivă, noi facem o diferență foarte clară între șoferul profesionist și șoferul amator. Asta nu e dată nici de câte grade ai permis și nici de ce scrie pe contractul de angajare.

Șoferul profesionist este cel care este obligat să conducă indiferent de condițiile personale și de mediu. O femeie care e casnică și care nu face altceva decât să-și ducă la școală copiii, din punctul nostru de vedere este șofer profesionist. Șoferul profesionist se trezește dimineața cu durere de măsea, după o noapte nedormită, după necazuri în familie, cu stare psihologică proastă, afară plouă, ninge, e ceață, etc, iar el trebuie să plece cu mașina. Că ești șofer pe mașina de pâine, că ești șofer pe autobuz, sau ești femeie casnică și îți duci copiii la școală, din punctul nostru de vedere ești șofer profesionist.

Șoferul amator este cel care se trezește dimineața și spune: Astăzi nu mă simt bine, nu conduc. Mă duc cu autobuzul, cu taxi, etc. O să conduc atunci când am eu chef. Ăla este șoferul amator, chiar dacă are toate gradele pe permis. Asta face diferența. Dacă în fiecare zi ești obligat, prin natura serviciului, să te urci în mașină, indiferent de condiții și de starea pe care o ai, iar aici nu vorbesc de cazuri extreme, când ești bolnav grav, ești șofer profesionist.

Șoferul profesionist, spre deosebire de șoferul amator, trebuie să știe să acționeze, să reacționeze și să se pregătească încât să nu facă accident, să se deplaseze în siguranță în orice fel de condiții de vreme și indiferent de condițiile personale pe care le are“, a spus, la DC News, Titi Aur.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Șofer profesionist categoria C, de la 18 ani. Sunt tinerii pregătiți să conducă tiruri mastodont pe șoselele României? Răspunsul lui Titi Aur

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News