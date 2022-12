Austria blochează aderarea României la Schengen. Chirieac: Te asigur că dacă acest om îl sună pe Karl Nehammer, Austria va vota în favoarea țării noastre

Cancelarul Karl Nehammer a explicat, pentru televiziunea austriacă Orf, că planul de acţiune al Comisiei Europene pentru ruta Balcanilor de Vest în ceea ce priveşte migraţia "este un prim pas important". Acesta a transmis că Austria nu este îngrijorată doar de ruta Balcanilor de Vest, ci şi în ceea ce priveşte rutele migraţioniste din Bulgaria, România şi Ungaria spre Austria.

Astfel, el a reiterat faptul că răspunsul este un NU categoric în ceea ce priveşte extinderea Schengen spre România şi Bulgaria, fără să facă şi alte solicitări (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - Negrescu: În pofida opoziției Austriei, România are încă patru posibile soluții pentru a intra în Schengen

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, la emisiunea moderată de Niels Schnecker, unde a comentat decizia Austriei a refuza intrarea României în Spațiul Schengen. Anterior, moderatorul făcuse câteva remarci privitoare la corporațiile austriece care sunt pe piața din România:

„Nu cred că distinsele corporații nu au avut doleanțe neîndeplinite în Statul Român. Din nefericire, Guvernul României a lăsat toată greutatea crizei pe antreprenorii români, de la majorarea importantă de taxe și impozite și până la majorarea salariului minim, fără consultarea reală a patronatelor din țara noastră.

Eu cred că e vorba de alte lucruri. Pe de o parte e vorba de lipsa de performanță în politica externă a României. Lucrurile astea nu vin intempestiv. Olanda a acceptat! Companiile din Olanda care sunt în România au discutat cu premierul Mark Rutte și olandezii au spus că e și în interesul lor ca România să intre în Spațiul Schengen. Olanda, după cum ați văzut, și-a schimbat opinia față de România. Sunt convins că și companiile austriece din România doresc să intrăm în Schengen“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - România în Schengen. Klaus Iohannis: Se va discuta şi negocia până în ultimul moment

Chirieac: Eu am crezut că avem un pic de mână forte asupra spațiului german

Moderatorul Niels Schnecker a intervenit și a spus că este posibil ca „Olanda să-și fi schimbat punctul de vedere știind că Austria se va împotrivi“.

„Nu cred că s-a întâmplat asta! Eu am crezut cu putere că, în spațiul german, în toți acești 8 ani, președintele Klaus Iohannis are un cuvânt de spus. Sunt convins că la doamna Merkel avea un cuvânt de spus. Probabil că nu mai are la Olaf Scholz. Dacă Olaf Scholz îl sună pe cancelarul austriac Karl Nehammer și îi spune dragă Karl, trebuie să intre România în Schengen, te asigur că Austria va vota în favoarea acestui lucru.

Eu am crezut că avem un pic de mână forte asupra spațiului german, din motivele pe care le cunoaștem. Constat, cu stupoare, că nu avem! Ăsta e adevărul. Probabil că dacă era doamna Merkel, aveam, cu domnul Iohannis. Domnul Scholz nu e foarte comunicativ, nu e foarte sociabil, probabil că e ceva aici“, a concluzionat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Nehammer, „NIET” pentru România, „DA” pentru apropierea de Rusia. Legătura dintre cancelarul austriac și Putin

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.