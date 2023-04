Astrogramă PAȘTE 2023. Mesajele Universului pentru fiecare zodie

Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, iar anul acesta, are loc duminică, pe data de 16 aprilie. Pentru românii de pretutindeni, pregătirea pentru Paște înseamnă rugăciune, bucurie, aranjarea casei de sărbătoare și prepararea bucatelor tradiționale.

De când am devenit astrolog, în fiecare an am vrut să văd cum arată astrograma zilei în care sărbătorim Învierea Domnului/Paștele. Și cum această sărbătoare se schimbă de la an la an, vă dați seama că am avut destule hărți de analizat. Acum sunt și mai curioasă. Pentru că după vremuri de pandemie și de război, sufletul nostru este și mai avid după liniște și speranță.

Pe 16 aprilie 2023, Soarele se află în semnul Berbecului, în același semn cu Jupiter și Chiron. La prima vedere, din punct de vedere teoretic, această triplă conjuncție în primul semn al zodiacului predispune la învățarea lecțiilor și la accesarea încrederii în propria ființă.

