Astrograma lui Radu Oprea, ministrul propus la Economie. "Dornic să păstreze resursele ţării", spune astrologul Simulescu

Radu Oprea, politician român și senator din 2012, s-a născut pe 14 iunie 1970, la Ploiești. Observăm din start că este un nativ Gemeni. Adică o persoană atrasă permanent de studiu, curioasă, cu o putere mare de adaptare, cu talent oratoric, care comunică pe înțelesul tuturor, care creează conexiuni multiple atât în mintea sa, cât și în jur.

Luna, astrul care ne arată lumea interioară, partea emoțională și reacțiile, se afla în Balanță. Radu Oprea are o permanentă nevoie de echilibru, dreptate, armonie și validare. Va căuta să împace de fiecare dată toate taberele. Și cum Luna se află în conjuncție de semn cu Jupiter, putem spune că nativul este un adevărat diplomat și negociator. Este fanul situațiilor win-win. Și se și pricepe.

Cu Venus și Marte în Rac, Radu Oprea este tradiționalist, dornic să păstreze resursele țării și să creeze echipe bine sudate. Dacă ne-am gândi la acesta ca la un soldat, am avea unul patriot și unul care vrea să ca armata din care face parte să fie precum o mare familie.

Ce este însă de temut în astrograma lui natală, este axa Nodul Sud în Fecioară/Nodul Nord în Pești. Autoexigența/perfecționismul sa va fi greu de controlat. În plus, pragmatismul din punct de vedere financiar se va vedea repede în orice proiect de care se va ocupa.

Radu Oprea: Salariul trebuie să ajungă la 1000 de euro şi e posibil până în 2025



"Aşa cum a spus şi preşedintele Marcel Ciolacu, salariul minim va fi de 500 de euro, în perioada imediat următoare. Salariul trebuie să ajungă la 1.000 euro şi să ştiţi că este posibil, până la începutul anului 2025. În anul 2024 lucrul acesta poate fi făcut. Au fost discuţii numeroase referitoare la salariul minim pe economie. Noi susţinem, ca Partid Social Democrat, creşterea acestuia, nu doar pentru faptul că există o Directivă europeană în acest sens. Ceea ce a arătat că într-adevăr am avut dreptate atunci când am susţinut creşterea salariului minim pe economie, dar atunci când am făcut acest lucru, în ciuda discuţiilor la nivel ideologic a celor de dreapta, că aceasta va ruina întreprinderile mici şi mijlocii din România şi că va fi un lanţ imens de falimente, experienţa, lucrul practic a arătat că, într-adevăr, creşterea salariului minim este o soluţie pentru a putea ţine în ţară forţa de muncă calificată. Lucrul acesta ştiu foarte bine şi antreprenorii din România", a spus Oprea, citat de Agerpres.

