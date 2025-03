Armistițiu în Ucraina și Georgescu, OUT. Ciolacu: Două vești care pot readuce atât liniștea socială în România, cât și pacea dorită de o lume întreagă

„În ultimele ore au venit două vești care pot readuce atât liniștea socială în România, cât și pacea dorită de o lume întreagă după cei 3 ani de război din Ucraina!

1. Consider că decizia în unanimitate a judecătorilor CCR închide un episod extrem de tensionat și periculos pe care România l-a trăit în ultimele luni. Mai mult, știți că niciodată nu am comentat o decizie a CCR sau a unui magistrat. Faptul că românii nemulțumiți de această decizie au arătat că pot protesta în mod pașnic mă face să cred că avem resursele pentru a reveni la un climat social normal, în care fiecare are dreptul să-și spună punctul de vedere într-o dezbatere publică civilizată.

2. Salut și susțin ideea armistițiului de 30 de zile, propus după discuția dintre delegațiile americane și ucrainene. Sper să fie primul pas decisiv spre încetarea războiului din Ucraina, pentru că asta este ceea ce își doresc toți românii!”, a transmis Marcel Ciolacu.

Ucraina a fost de acord să accepte o încetare imediată a focului de 30 de zile

Ucraina a fost de acord să accepte o încetare imediată a focului de 30 de zile în conflictul cu Rusia în timpul negocierilor cu oficialii americani în Jeddah, Arabia Saudită, conform unei declarații comune a delegațiilor americană și ucraineană, transmit agențiile internaționale de presă.



Din partea Ucrainei au participat la discuții ministrul de externe Andrii Sibiga, ministrul apărării Rustem Umerov și șeful biroului prezidențial Andrii Iermak. Secretarul de stat Marco Rubio și consilierul pentru securitate națională Michael Waltz au reprezentat SUA.



După mai mult de opt ore de discuții, cele două părți au emis o declarație comună în care se afirmă că Ucraina este dispusă să accepte propunerea SUA privind o încetare a focului imediată, provizorie, de 30 de zile, care ar putea fi prelungită de comun acord de către părți, sub rezerva acceptării și punerii în aplicare de către Rusia.

Georgescu, OUT

Judecătorii Curții Constituționale au respins marți, în unanimitate, contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai.

