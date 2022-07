”Apocalipsa meteo” anunțată pentru 2050 vine în această săptămână. Elena Mateescu: La ce să ne așteptăm

O prognoză ipotetică făcută pentru anul 2050 și realizată în urmă cu doi ani de un grup de meteorologi britanici va deveni valabilă încă din această săptămână, ca urmare a valului de căldură fără precedent care a lovit deja Europa în această perioadă, informează CNN.

„Vorbim de scenarii climatice previzibile, în contextul în care acestea se realizează până în jurul perioadei 2030-2050. De altfel, dacă ne uităm și pe site-ul Organizației Meteorologice Mondiale, o să găsim încă din decembrie 2014 astfel de informații prin care suntem pregătiți să prezentăm vremea în viitorul 2030-2050, în condițiile în care temperatura medie anuală a aerului va putea crește cu mai mult de 4 grade față de perioada preindustrială. Vorbim de acest episod de val de caniculă persistent în Europa de Sud, Sud-Est, care urmează a înregistra un vârf și în zona țării noastre începând de joi, cu temperaturi în creștere la 37-38 de grade în bună parte din țară, în regiunile extracarpatice, în zonele de câmpie și mai ales vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți, pentru că anticipăm că vârful acestui val de căldură se va înregistra și în zona țării noastre, la acest sfârșit de săptămână și debutul săptămânii viitoare”, a spus Elena Mateescu.

„Ne așteptăm să avem și în zona țării noastre, la început, valori de 38 de grade la umbră, după care, cu siguranță, este posibil să înregistrăm și 39, dar cu siguranță temperaturile resimțite vor fi cu mult mai mari - 42 posibil spre 44 de grade. Cu siguranță, vă spunem miercuri dimineață, vom interveni și vom elabora o alertă meteorologică în acest sens, urmând ca din aproape în aproape să urmărim ce se întâmplă din punctul de vedere al dinamicii valului de căldură și în zona țării noastre”, a mai spus Elena Mateescu.

„Trebuie să ne așteptăm, în fiecare an, să înregistrăm recorduri, pentru că, dacă ne uităm cel puțin în ultimul deceniu, fiecare an a doborât recordurile înregistrate în anii anteriori și am vorbit și în 2020, în 2021 și în 2022 de val de căldură timpuriu în luna iunie în Europa, numai în partea de sud, sud-est a Europei, dar și în partea de nord-vest a Europei, acolo unde cu siguranță reprezintă o situație atipică. Și iată că și în acest an vorbim de astfel de situații care, până la urmă, chiar dacă în urmă cu ceva multe decenii le consideram situații extreme, ele vin să devină o normalitate”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, luni, într-o intervenție la Antena 3.

Șapte proiecte majore la ANM. Elena Mateescu, despre Centrul Agrometeorologic: România deschide un drum

Elena Mateescu, director general ANM, prezentă la conferința „Schimbările climatice, prioritate zero la nivel european. Ce face România?”, organizată de DC News, a prezentat obiectivele pe care ANM și le-a asumat până la data de 31 decembrie 2023.

„Pentru că rolul Administrației Naționale de Meteorologie este să monitorizeze, să elaboreze avertizări și prognoze meteorologice, avem un proiect în implementare. Contractul a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în mai 2022, cu 7 obiective foarte importante: (1) modernizarea rețelei de radare meteorologice cu 7 radare noi Doppler, dual-polarimetrice, în bandă S; (2) modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor; (3) modernizarea infrastructurii de comunicații și îmbunătățirea performanțelor sistemului informatic al ANM; (4) extinderea modernității rețelei naționale de stații meteorologice automate; (5) sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei; (6) sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național; (7) Centrul Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.”, a precizat Elena Mateescu.

„În acest moment, suntem în perioada de evaluare tehnică a ofertelor depuse pentru toate cele 7 obiective, pentru că trebuie să le implementăm până la 31 decembrie 2023. Mulțumesc echipei care lucrează la implementarea acestor. Este foarte greu, desfășurăm și activitate operativă simultan cu ceea ce înseamnă nevoia de a ne moderniza și a beneficia de fondurile europene.”

„Reperul clădirii (n.r. Centrului Agrometeorologic) este acela de „clădire verde-smart green”, care va asigura schimbul de informații și realizarea de produse pentru fermierii din România și din Europa. Este foarte important acest lucru, pentru că astfel rămânem în elita meteorologiei și agrometeorologiei internaționale și România deschide un drum, realizând primul centru de acest fel, din lume.”, a mai spus directorul ANM.

