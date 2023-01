Anul Iepurelui de Apă: 5 zodii care își vor găsi dragostea în 2023, potrivit zodiacului chinezesc

În astrologia chinezească, compatibilitatea semnelor zodiacale, dar mai ales semnul caracteristic acelui an, influențează dragostea și căsătoria. Astfel, dragostea în 2023 este sub influența elementului Iepurelui de Apă, iar conform zodiacului chinezesc, cinci zodii au toate șansele să-și găsească dragostea pe tot parcursul acestui an, scrie thechinesezodiac.org.

Dacă vă întrebați în ce măsură este 2023 un an bun pentru căsătorie, avem vești excelente. Predicțiile astrologilor arată că 2023 este un an de bun augur pentru găsirea iubirii sau găsirea unui partener de viață, de asemenea, pentru căsătorie și pentru a avea un copil.

Porc



Anul Iepurelui va influența pozitiv oamenii născuți în zodia Porc. În 2023, aceștia se grăbesc să-și întemeieze o familie și chiar își doresc copii. Cei care sunt deja implicați într-o relație vor dori să facă următorul pas în această vară alături de persoana iubită.

Chiar dacă unii membri ai familiei încearcă să vă facă să vă răzgândiți, nu vor reuși pentru că aveți planuri mari și nimeni nu vă poate sta în cale.



În 2023, nu există poveste de dragoste mai frumoasă decât cea dintre o femeie născută în zodia Porc și un bărbat Dragon.

Câine



În 2023, cei născuți în zodia Câinelui pot face pasul cel mare și să se căsătorească. Se vor bucura de o viață plină de armonie și o căsnicie de lungă durată. Deoarece Câinele și Iepurele sunt două semne chinezești compatibile, Iepurele poate aduce vești bune doar în 2023.



Căsătoria celor din zodia Câine va fi durabilă, iar în 2023, ei vor face o casă bună cu oamenii născuți sub zodia Bou, pentru că amândoi sunt amabili, devotați și înțelegători.

Şobolan



Șobolanii vor începe anul acesta sub influența protectoare a Iepurelui, care va avea un impact considerabil asupra vieții lor amoroase. 2023 este unul dintre cei mai buni ani pentru a te căsători. De asemenea, în 2023, zodia Șobolanului este în armonie/compatibilă cu Tai Sui (Marele Comandant al Astrologiei Chineze). Cei singuri sau indeciși vor renunța cel mai probabil la statutul de celibatar pentru a se căsători în curând.

Balaur



2023 este anul perfect pentru ca Dragonii să se căsătorească deoarece le aduce multă dragoste. Relația lor actuală de dragoste va trece la următorul nivel, iar Dragonul nu va mai merge singur în viață.



Fericirea va fi cu atât mai mare cu cât va avea mereu alături persoana pe care o iubește din toată inima și cu care își dorește să trăiască mulți ani de acum înainte.

Iepure



În 2023, elementul Apă îi face pe Iepuri expresivi și energici, dornici să facă pasul cel mare și să se căsătorească. Căsătoria începută în 2023 se va baza pe fidelitate și admirație reciprocă.



Iepurii vor împărți treburile casnice și vor fi părinți excelenți. Oamenii din semnul Iepure vor face o casă bună cu Capra, Porcul sau Câinele.



În concluzie, Iepurele de Apă, considerat semnul energiei, altruismului și protecției, alături de Lemnul – elementul fix al zodiacului, care simbolizează stabilitatea, vor aduce anul acesta căsătorii care vor fi durabile și fericite.

Ce zodie ești în zodiacul chinezesc în funcție de data nașterii

► Șobolan: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008;

► Bou: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009;

► Tigru: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010;

► Iepure: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011;

► Dragon: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012;

► Șarpe: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013;

► Cal: 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014;

► Capră: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015;

► Maimuță: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016;

► Cocoș: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017;

► Câine: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018;

► Porc: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News