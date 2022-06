Andrei Caramitru: E clar că Nicu şi Clotilde nu mai au ce căuta în poziţiile astea. Trebuie să fii competent şi nu nesimţit, atât

Nemulţumit de modul în care arată Sectorul 1, dar şi de cum este păstorită Primăria Generală, Andrei Caramitru îi atacă dur pe foştii săi colegi, Nicuşor Dan şi Clotilde Armand.

"Eu stau în Bucureşti - cel mai bogat oraş din România. In Dorobanţi/Aviatorilor, cel mai scump cartier din Bucureşti. primarul general şi cel de sector vin ”de la noi”.

Degeaba total, deși bugetele sunt enorme. nimic, zero, făcut pe nici o stradă din toate cele pe care mă plimb (de la Universitate până la Charles de Gaulle) sau în vreun parc - zona zero totuși, cartea de vizită a oraşului. Doar 2 bloculețe refăcute un pic în Pţa Dorobanţi. Măcar o tufă de flori in plus, un coş de gunoi nou, o iarbă tăiată într-un parc, o stradă pe care să fie ridicate mașinile parcate aiurea. Un trotuar refăcut. Ceva, orice, cât de mic. Din contră - e totul din ce in ce mai în paragină. E vai de lume", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

"E clar, Nicu şi Clotilde nu mai au ce căuta în poziţiile astea"

"Aşa ceva este peste puterile mele de înţelegere. O fi prostie, rea-voinţă, incapacitate totală de a gestiona ceva, nu ştiu. Că bugete pentru chestii aşa de simple sunt, hai să fim serioși - şi nu e nevoie de studii de fezabilitate, de nimic nu e nevoie. Trebuie doar să şi vrei să faci ceva şi sa nu laşi orașul să arate ca o albie de porci.

E clar că Nicu şi Clotilde nu mai au ce căuta în pozițiile astea. Îmi pare rău să o spun, dar asta e. Să vină naibii cineva care e măcar minim competent, ceva basic la nivel Gâgă, oricine cât de cât normal.

Ps: nu are treabă asta cu politica. Să repari gropi şi să ridici mașini nu are nici o legătura la ce partid ai card. E deja irelevant. trebuie să fii competent şi să nu fii nesimţit, atât", a concluzionat Caramitru.

"Ne auzim, ne vedem?”, a fost replica de început a lui Val Vâlcu în timpul emisiunii „Nod în papură de la DC News. "Era un banc în timpul comunismului. "Mă auzi?", "Da!". "Mă vezi?", "Nu". "Înseamnă că e un apartament bun de bloc", a continuat el. "Știi cât au mai ajuns apartamentele în București?”.

"Sunt două lucruri diferite. În general, dacă vrei să faci analiza pe prețurile imobiliarelor, dacă te iei după anunțuri... sunt niște sume exorbitante. Asta nu numai în București, ci în general în România. Sunt două categorii: oameni care sunt disperați să vândă și oameni care ar vrea să vândă, așa, de principiu.

Omul are o casă mică de tot, fără etaj, fără nimic, cu 40 de metri pătrați și un vecin cu o casă cu etaj cu 100 de metri pătrați a vândut-o cu 100.000 euro. Omul își zice că nu e mare ca a vecinului, dar un 80.000 – 90.000 ar trebui să ia și el, dar ea nu face 10.000. Există genul acesta de a supraevalua proprietatea ta mai ales când nu prea vrei să o vinzi, e un lucru normal și uman. Atunci, de regulă, există multe anunțuri cu prețuri foarte mari și vezi aceleași case, după nu știu cât timp... Mă, cine vrea să vândă, vinde într-o lună, două, nu găsești după jumătate de an anunț cu aceeași casă cu același preț”, a fost replica sociologului Alfred Bulai.

