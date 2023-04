Pavel Bartoș, film nou, după Ramon: "Este cu totul alt tip de comedie"

"Mai suntem în cinematografe și, nu că mai suntem, dar uite că deși am intrat în a opta săptămână, lumea vine încă la cinematograf și se bucură de Ramon. Și nu că se bucură, dar ne menține pe locul 2 în topul celor mai vizionate filme de la începutul anului. Aici mă refer și la alea americănești. Și la Avatar, deci tot. Suntem pe locul 2 la cele mai vizionate filme. Locul 1 este Romina. Ceea ce ne bucură, având în vedere că suntem un film, cum ar veni, e o comedie pentru toată familia, la care pot să se bucure și mici și mari, este un lucru măreț”, a povestit Pavel Bartoș pentru EGO.ro.

"Eu nu sunt fanul unor astfel de continuări, "Ramon 2", "Ramon 3", deși acum sunt la lansarea filmului "John Wick 4". Nu știu ce să zic. Ce o fi, o fi. Ideea este că am în plan un film, o altă comedie, cu totul alt tip de comedie, dar să vedem. Până nu avem ceva sigur-sigur, nu spun nimic”, a mai declarat Pavel Bartoș, completând că face și casting deschis pentru persoanele pasionate de actorie, care își doresc să apară în filmele lui.

Pavel Bartoș, diferența dintre Ramon și Teambuilding: Îţi asumi ceea ce faci!

Recent, Pavel Bartoș a spus care este diferența dintre filmul său - Ramon - și Teambuilding, atât de criticat în mediul online.

"Vreau să se bucure de produsul pe care îl fac şi copilul meu de 8 ani jumătate"

"În general, dar nu în România, e o chestiune universal valabilă. Tu, dacă încerci să faci nişte lucruri și să mulţumeşti pe toată lumea, ai să faci cele mai proaste lucruri de pe planetă. La un moment dat, pe cineva va deranja într-un anume fel. Acum, trăind în era internetului, a online-ului, lumea devine vocală şi îşi spune părerea. Foarte bine! Ţi-o asumi sau nu. O bagi în seamă sau nu. Eu cred că trebuie să îţi faci produsul cum crezi că îţi place ţie. Ei aşa şi l-au asumat.

La mine diferă. Eu nu am niciun kind reminder. La mine e un alt tip de comedie - e de personaj, de situaţie - dar la mine e o chestie de principiu, pentru că eu, fiind tatăl a trei fetiţe, am zis că orice voi face în viaţa mea şi copilul meu de 8 ani jumătate trebuie să vadă acel produs. Dacă în mine nu vede un model, în cine să vadă? În primul rând, modelele sunt părinții. Fie că lucrez în teatru, în film, în televiziune, în radio, vreau să se bucure de produsul pe care îl fac şi copilul meu de 8 ani jumătate. Este o chestie de asumare. Nu înseamnă că am ceva... Nu! Foarte bine!".

