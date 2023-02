"Eu nu am niciun kind reminder". Pavel Bartoș, diferența dintre Ramon și Teambuilding: Îţi asumi ceea ce faci!

"Vreau să se bucure de produsul pe care îl fac şi copilul meu de 8 ani jumătate"

"În general, dar nu în România, e o chestiune universal valabilă. Tu, dacă încerci să faci nişte lucruri și să mulţumeşti pe toată lumea, ai să faci cele mai proaste lucruri de pe planetă. La un moment dat, pe cineva va deranja într-un anume fel. Acum, trăind în era internetului, a online-ului, lumea devine vocală şi îşi spune părerea. Foarte bine! Ţi-o asumi sau nu. O bagi în seamă sau nu. Eu cred că trebuie să îţi faci produsul cum crezi că îţi place ţie. Ei aşa şi l-au asumat.

La mine diferă. Eu nu am niciun kind reminder. La mine e un alt tip de comedie - e de personaj, de situaţie - dar la mine e o chestie de principiu, pentru că eu, fiind tatăl a trei fetiţe, am zis că orice voi face în viaţa mea şi copilul meu de 8 ani jumătate trebuie să vadă acel produs. Dacă în mine nu vede un model, în cine să vadă? În primul rând, modelele sunt părinții. Fie că lucrez în teatru, în film, în televiziune, în radio, vreau să se bucure de produsul pe care îl fac şi copilul meu de 8 ani jumătate. Este o chestie de asumare. Nu înseamnă că am ceva... Nu! Foarte bine!

"Eu mă bucur că ei au făcut ce au făcut, au readus publicul... "

În 2001, am încercat să fac stand up, numai că mie nu mi-a plăcut latura asta, să mă duc atât de mult în... Atunci era o zonă în care kind reminder şi îţi dau eu un mail era aşa din plin. Mie nu mi-au plăcut. Eu, ardelean fiind, probabil că e şi o zonă mai confortabilă. La mine a fost şi o chestie din asta de opţiune. Dar nu înseamnă că am ceva... Doamne! Eu chiar mă bucur. Îţi asumi ceea ce faci! Eu mă bucur că ei au făcut ce au făcut, au readus publicul... După pandemie, cel mai prost stăteau cinematografele. Lumea, în pandemie, s-a obişnuit cu platformele şi, atunci, având la îndemână totul.. Numai că experienţa din cinematograf, de pe ecran nu se compară cu nimic. Filmul acolo trebuie văzut prima dată", a spus Pavel Bartoș, în podcastul Vin de-o poveste by Radu Tibulca.

