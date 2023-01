Bartoș, despre Teambuliding și alte filme românești apărute recent: Se vor cerne. Se va vedea cine are valoare și cine nu

"Au fost și critici la adresa Teambuilding așa este, dar eu, unul, mă bucur că au apărut filmele astea acum! Asta dovedește că publicul românesc vrea să audă filme în limba română, vrea să râdă în limba română, să plângă, vrea să suspine. Aici ține doar de noi, trebuie să facem ca publicului să-i placă filmul românesc!

Felicitări celor din Teambuliding, din Mirciulică, din Romina VTM și ce filme s-au mai lansat acum. Faptul că reușesc să aducă publicul la cinema asta e cel mai important. Dar e adevărat că de aici se vor cerne. Se va vedea cine are valoare și cine nu. E bine totuși că au revenit oamenii în cinematografe, pentru că după pandemie asta a fost cea mai proastă revenire, revenirea la cinema. Deci lumea vrea să se bucure, e de bine!”, a declarat Pavel Bartoș, pentru Click!.

Filmul "Teambuilding, făcut praf în social media

Iată câteva dintre comentariile critice postate de internauți pe pagina de Facebook dedicată filmului:

“Foarte slabă prestația “actorilor”. Probabil nici nu sunt actori. Păcat de generația de actori dispărută”;

“Credeam că sunt singura care vede “situația” așa! Glume de toată jena, care dacă nu se fac urlând și în mod agresiv, nu pot sa fie glume!”;

"Comedie spumoasă? Cum ai putea numi chestia asta denumită "teambuilding" drept comedie, când am auzit mai multe înjurături, cuvinte obscene decât în ultimii 4-5 ani în viaţa de zi cu zi? Ce e amuzant să vorbeşti despre organele sexuale din 3 în 3 minute sau să conduci beat? Dar să te droghezi? Aţi avea mai multe şanse la OnlyFans sau Super One";

"Nu pot să cred că avem o așa apreciere pozitivă, în masă, la un film de o calitate îndoielnică.... Spune mult despre noi ca popor...";

"Am mers din curiozitate şi ca să-l susţin pe Micutzu. Prima jumătate a filmului e de nota 4 din 10, a doua e de 6.5 din 10 (nota 7 fiind un film ok de văzut dar nu wow)";

"Nu ascund faptul că fac parte din altă generație și consider filmul o încercare jalnică de umor (ca sa fiu blând). Știu că e un pamflet, știu că e posibil ca ceea ce am văzut să se potrivească în mare măsură cu ceea ce se întâmplă în firmele de azi, dar nu am găsit umor decât în mică măsură. Despre limbaj... ce să mai spun? Dacă așa se face umor azi, înseamnă că Birlic, Giugaru, Cotescu, Caragiu and Co. chiar merită premiul Oscar. Dar respect tinerii de azi și, dacă pentru a bufni în râs, trebuie să îți bagi p*** (fără perdea), atunci ok. Fie și așa. Eu personal regret banii aruncați pe bilet";

"Atâta reclamă pentru filmul ăsta pe foarte multe site-uri... Vorba aia, lauda de sine nu miroase a bine şi, în plus, "ăia sunt actori"? Vai de noi! Și gratis să îl văd, nu îmi trebuie!";

"Un film submediocru, plin de vulgarități și clișee de doi lei. Dacă a fi comediant înseamnă să spui p*** mea la fiecare frază... no comment. Aud comparații cu B.D. și Nea Mărin Miliardar sau Cuibul de Viespii. Este de-a dreptul ofensator". Vezi ce spun BRomania și Micutzu>>

