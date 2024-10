Noutăți Netflix în octombrie 2024. Ce filme și seriale noi vedem în a doua lună de toamnă

În octombrie 2024, Netflix aduce o serie de filme și seriale noi pentru toate gusturile, incluzând drame, thrillere, comedii și animații. Printre noutățile lunii se numără:

Seriale:

„Love is Blind” (sezonul 7) – Continuarea popularului show de dating revine din 2 octombrie cu noi episoade săptămânale.

„Heartstopper” (sezonul 3) – Charlie și Nick își explorează relația și provocările care vin odată cu apropierea lor, disponibil din 3 octombrie.

„Tomb Raider: The Legend of Lara Croft” – O aventură captivantă cu Lara Croft, care pornește într-o nouă misiune globală, lansat pe 10 octombrie.

„The Diplomat” (sezonul 2) – Kate Wyler se întoarce într-o poveste plină de intrigi politice după o explozie devastatoare în Londra, disponibil din 31 octombrie​

Filme:

„Woman of the Hour” – Un thriller bazat pe fapte reale, cu Anna Kendrick, despre o actriță aspirantă și un criminal în serie, lansat pe 18 octombrie​

„A Quiet Place: Partea II” – Un film horror apreciat, perfect pentru atmosfera de Halloween, disponibil din 12 octombrie​.

„Outside” – Un thriller intens lansat pe 17 octombrie​

Filme pentru copii

Și cei mici se pot bucura de câteva ore de poveste cu telecomanda în mână.

În octombrie 2024, Netflix oferă mai multe titluri noi dedicate copiilor și familiei, perfect pentru cei mici:

„Chip and Potato” - Sezonul 4 (disponibil din 3 octombrie) - Această serie animată îi urmărește pe Chip și prietenii săi în noi aventuri, învățând și distrându-se în același timp.

„Oddballs” (din 7 octombrie) - Povestea amuzantă a unui experiment de laborator care încearcă să se descurce într-un oraș plin de haos.

„Dead End: Paranormal Park” - Sezonul 2 (din 13 octombrie) - O serie animată plină de creaturi bizare și situații neobișnuite care va captiva inclusiv adolescenții.

Ce producții noi apar până la sfârșitul anului

Până la sfârșitul anului 2024, Netflix aduce o serie de filme și seriale noi care acoperă o gamă variată de genuri. Printre cele mai așteptate producții se numără:

Filme:

"The Imaginary" (decembrie 2024): un film de animație despre o fetiță care trăiește o aventură fantastică împreună cu prietenul ei imaginar.

"The Piano Lesson" (decembrie 2024): o dramă inspirată din piesa de teatru câștigătoare a premiului Pulitzer, cu Samuel L. Jackson și John David Washington.

"Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" (19 decembrie 2024): continuarea epopeei SF regizate de Zack Snyder, în care o tânără încearcă să salveze o galaxie aflată sub amenințarea unui regim totalitar.

Seriale:

"Squid Game: Sezonul 2" (noiembrie 2024): revenirea mult așteptată a seriei coreene de succes, care explorează jocuri letale într-o competiție brutală pentru supraviețuire.

"Heartstopper: Sezonul 3" (octombrie 2024): serialul de dragoste adolescentină continuă povestea emoționantă a lui Nick și Charlie.

"Elite: Sezonul 8" (decembrie 2024): ultimul sezon al celebrului serial spaniol despre viața adolescenților de la o școală de elită, plin de mistere și drame.

