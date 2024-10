Dramă, umor, love & hate - toate într-un scurtmetraj românesc de excepție. "Nephro" ne învață cum să trăim cu boala și să dansăm cu viața

Echipa „Nephro“ a fost prezentă în platoul DC News unde a vorbit despre procesul de producție dar și despre ceea ce, de obicei, nu trece dincolo de cameră atunci când vorbim de emoții, stări și artificii de cinema.

La prima vedere am crede că într-un film care tratează subiectul dializei și prezintă situații clinice nu au ce căuta scenele de umor. Și totuși regizorul a avut inspirația să strecoare și nuanțe comice, pentru ca privitorul să aibă mai multe substraturi ale vieții trăite sub semnul bolii.

Radu Pilat a explicat:

"Am încercat să fac această tehnică de picture in picture, în sensul că din cauza bugetului nu puteam să inventăm... nu știu... urmăriri cu mașini... mă rog, nici subiectul nu era de așa natură - și atunci mi s-a părut important să vin cu niște personaje care să poată să introducă alte povești. Sunt mai multe povești care apar. Unele mai umoristice, altele mai puțin, dar acesta e rolul lor.

Mie personal îmi plac genurile astea care nu-s clare. Bine, e clar că acest film e emoționant, dar da, are și mici momente de comedie. Am încercat să desenez personajele destul de bipolar, adică și Silvana are o relație de love & hate cu viața pentru că așa suntem majoritatea dintre noi."

Silvana Negruțu a completat: "Pe lângă asta cred că-n fiecare grup, în fiecare comunitate, există cel care face glume, cel mai serios, cel mai cuminte, cel mai rebel..."

Filmul poate fi urmărit aici:

Legat de costuri, regizorul Pilat a spus: Costurile sunt comparabile mai degrabă cu ale unui spot de 30 de secunde. Am avut trei zile de filmare. Nu a fost un film cu un buget mare, în niciun caz, dar investiția mare a fost în actori. Oricât de bune ar fi scenariul și povestea, dacă nu erau actorii n-ar fi ieșit ce a ieșit, e clar.

„Nephro“ este primul film românesc care prezintă realitatea pacienților dializați. A fost lansat online, spre final de septembrie. Este un film emoționant care arată legăturile puternice care se creează când apar provocările medicale. Filmul face parte dintr-o campanie de conştientizare a realităţii trăite de pacienţii dializaţi şi de familiile acestora.

Filmul arată povestea Ancăi, interpretată de Silvana Negruţiu, o pacientă de 26 de ani. Scurtmetrajul este regizat de Claudiu Mitcu, după un scenariu semnat de Ana Rinderu şi Radu Pilat.

Emisiunea completă, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News