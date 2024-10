Tom Cruise vs. Brad Pitt, între filmul comercial şi cel pentru critici. Cine nu îl lasă pe actorul din Misiune Imposibilă să joace în filme complexe?

Jurnalistul Val Vâlcu a discutat cu Silvana Negruţiu şi Radu Pilat despre modul în care sunt aleşii actorii pentru filmele de la Hollywood. Val Vâlcu l-a dat exemplu pe Tom Cruise, care joacă preponderent în filme comerciale, fără potenţial de premii internaţionale.

"Cred că Tom Cruise n-are voie într-un film bun. Nu l-am văzut într-un film bun. Unii mai greșesc, mai fac o capodoperă, dar lui nu-i dă voie tocmai ca să nu-și dezamăgească publicul. Brad Pitt a mai fost în Once upon a Time in Hollywood, a mai făcut și altceva", a spus jurnalistul.

"Tom Cruise a jucat totuși în Eyes Wide Shut, ultimul film a lui Kubrick", a explicat Radu Pilat.

"Uite că nu l-am văzut, până acum am văzut doar pe cel cu samurai (n.r. Ultimul Samurai). Nu, să nu le zicem altfel, sunt comerciale, în timp ce la teatru mai găsești și altceva", a continuat Val Vîlcu.

"E vorba și de niște șanse pe care le ai după ce faci niște alegeri, pentru că eu pot să-mi doresc să joc într-un mare film de artă și să nu mă potrivesc sau să nu aflu de casting", a adăugat Silvana Negruţiu.

"Bănuiesc că nu îi dă voie impresarul pentru a nu-și dezamăgi fanii", a spus Val Vîlcu.

De asemenea, au discutat despre nevoia tot mai mare a spectatorilor de scenarii mai ușoare și accesibile, care să ofere o evadare din realitate.

"Am vorbit cu mai mulți despre faptul că cineva s-a dus cu un scenariu la Netflix și a fost refuzat pentru că este prea complex și publicul n-o să-l înțeleagă și dacă vă uitați la ultimele filme din ultimii ani scenariul este extrem de simplu", a explicat scenaristul.

"Adică după primele scene poți să intuiești sfârșitul, care trebuie să fie și cu Happy End.", a continuat jurnalistul.

"Să nu uităm că sunt platforme globale, din Asia, America, sunt oameni care au background-uri culturale destul de diferite și atunci o poveste simplă relaționează cu mai mulți și se fac mai multe vizualizări", a declarat Radu Pilat.

Interviul integral aici:

