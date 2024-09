Festivalul de Film de la Veneţia 2024: Palmaresul celei de-a 81-a ediţii

Competiţia Oficială: Leul de Aur pentru cel mai bun film: The Room Next Door', regia Pedro Almodovar Leul de Argint - Marele Premiu al Juriului: Vermiglio, regia Maura Delpero

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Brady Corbet (The Brutalist) Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Nicole Kidman (Babygirl)

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Vincent Lindon (Jouer Avec Le Feu - The Quiet Son)

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Murilo Hauser, Heitor Lorega (Ainda Estou Aqui - I'm Still Here)

Premiul Special al Juriului: April, regia Dea Kulumbegashvili

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă: Paul Kircher (Leurs Enfants Apres Eux - And Their Children After Them)

Secţiunea Orizzonti: Premiul pentru cel mai bun film: Anul nou care n-a fost (The New Year That Never Came), regia Bogdan Mureşanu

Premiul pentru cel mai bun regizor: Sarah Friedland (Familiar Touch)

Premiul Special al Juriului: Hemme'nin oldugu Gunlerden Biri (One Of Those Days When Hemme Dies), regia Murat Firatoglu

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Kathleen Chalfant (Familiar Touch)

Premiul pentru cel mai bun actor: Francesco Gheghi (Familia)

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Scandar Copti (Happy Holidays)

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: Who Loves The Sun, regia Arshia Shakiba

Premiul Luigi De Laurentiis' pentru film de debut: Familiar Touch, regia Sarah Friedland

Secţiunea Venice Immersive: Marele Premiul al Juriului: Ito Meikyu, regia Boris Labbé

Premiul Special al Juriului: Oto's Planet, regia Gwenael François

Premiul pentru realizare: Impulse: Playing with Reality, regia Barry Gene Murphy, May Abdalla

Secţiunea Venice Classics: Cel mai bun film restaurat: Ecce Bombo, regia Nanni Moretti

Cel mai bun documentar despre cinema: Chain Reactions, regia Alexandre O. Philippe

Premiul Publicului - Armany beauty: Shahed (The Witness), regia Nader Saeivar

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia s-a desfăşurat în perioada 28 august - 7 septembrie.

