Echipa „Nephro“, Silvana Negruțiu și Radu Pilat, culisele primului film despre pacienții dializați. "E o dramă, dar se poate face şi comedie şi horror"

„Nephro“ este primul film românesc ce aduce în prim-plan realitatea pacienților care fac dializă. Lansat online la sfârșitul lunii septembrie, filmul emoționează prin portretizarea legăturilor profunde care se formează în fața provocărilor medicale. Acesta face parte dintr-o campanie menită să crească conștientizarea asupra vieții pacienților dializați și a familiilor lor.

Filmul arată povestea Ancăi, interpretată de Silvana Negruţiu, o pacientă de 26 de ani. Scurtmetrajul este regizat de Claudiu Mitcu, după un scenariu semnat de Ana Rinderu şi Radu Pilat.

"Ideea a plecat de la o nevoie, este vorba despre această rețea de clinici de dializă, pe numele său Fresenius Nephro Care. Dânșii ne-au rugat pe noi să încercăm să transmitem cât mai multor oameni povestea pacienților care au nevoie de dializă și poate a pacienților care încă nu știu că au nevoie de dializă. Doreau inițial o campanie social-publicitară, iar noi ne-am gândit că publicitatea devine ușor irelevantă.

De la documentar la scurtmetraj

Fiind un caz ușor atipic, am zis să schimbăm povestea, am plecat la drum cu gândul să facem un documentar despre dializă, neștiind foarte multe lucruri despre acest domeniu am mers să ne documentăm. Acolo ne-am lovit de niște povești foarte interesante, atunci am zis că decât să facem un documentar, mai bine facem un scurtmetraj de ficțiune și așa s-a ajuns la povestea Nephro.

Noi când am prezentat scenariul, am plecat cu 4 idei, fiind un domeniu atât de vast îl poți ataca în tot felul de moduri. Nephro e o dramă, un film cu multă emoție, dar se poate face și comedie și horror, se poate face toate stilurile, noi ne-am dus cu 4 povești, le-au plăcut toate, dar au ales s-o facă pe aceasta, pe prima. Noi și dânșii sperăm că dacă merge bine să le putem pune în operă și pe celelalte 3.

Investiția filmului

Filmul este pe Youtube, noi sperăm să-l introducem și la niște festivaluri de scurtmetraj, dar da, filmul este disponibil gratuit pentru a fi vizionat. Costurile cred că sunt comparabile cu costurile de producție ale unui spot de 30 de secunde. Am avut 3 zile de filmare, nu a fost un film cu un buget mare. Investiția mare a acestui film a fost în actori, sincer oricât de bun ar fi scenariu și povestea, dacă nu erau ei nu ar fi ieșit ce a ieșit", a explicat regizorul Radu Pilat.

Pe ce se bazează scenariu

"Unul dintre lucrurile care mi-au plăcut la acest scenariu, este tocmai faptul că accentul propriu zis nu se pune pe boala în sine, ci pe povestea de viață a personajului și faptul că acești oameni nu sunt doar oameni care suferă de o boală cronică, sunt niște oameni care au o viață cu început și parcurs pe toate planurile ca oricare dintre noi. Nu am fost într-un centrul pentru a mă documenta, m-am documentat cât am putut de acasă, cât să știu în linii mari, plus discuțiile cu Claudiu Mitcu, regizorul ", a povestit actrița Silvana Negruțiu.

