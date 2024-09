Premiile Emmy 2024: „Shōgun”, „Baby Reindeer” și „Ursul” au dominat ediția de anul acesta

Serialul „Shōgun”, bazat pe celebrul roman omonim al lui James Clavell, a dominat secțiunea de dramă a serii, fiind onorat cu premiul pentru Cel mai bun serial dramă. Nominalizat la nu mai puțin de 25 de categorii, „Shōgun” a reușit să cucerească inima Academiei de Televiziune și să impresioneze prin complexitatea narațiunii și calitatea excepțională a producției.

Hiroyuki Sanada, interpretul personajului principal, a fost distins cu premiul pentru Cel mai bun actor într-un serial dramă, oferind o prestație memorabilă în rolul unui samurai prins în tumultul unor conflicte culturale și politice. În același timp, Anna Sawai a obținut premiul pentru Cea mai bună actriță într-un serial dramă.

În secțiunea dedicată comediei, „The Bear” a strălucit, reușind să adune multiple trofee importante. Jeremy Allen White a primit premiul pentru Cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru rolul său iconic din „The Bear”, în care interpretează un bucătar de renume mondial care se întoarce acasă pentru a gestiona restaurantul de familie. În discursul său, Allen White a mărturisit că „acest serial mi-a schimbat viața și mi-a insuflat credința că schimbarea este posibilă”.

De asemenea, Ebon Moss-Bachrach, care joacă rolul lui Richie, managerul restaurantului și tată singur, a fost recompensat cu trofeul pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie. El a mulțumit colegilor săi de distribuție și echipei din spatele serialului, spunând: „Sunt atât de recunoscător pentru acest serial și pentru că am avut șansa să lucrez cu acești oameni frumoși”.

„The Bear” a primit și premiul pentru Cea mai bună regie a unui serial de comedie, trofeul fiind acordat lui Christopher Storer. Serialul, cunoscut pentru realismul său brutal și personajele puternic conturate, a fost un adevărat fenomen cultural, reușind să adune un număr impresionant de fani în întreaga lume.

Alte seriale notabile, care și-au adjudecat premii importante în cadrul galei, au fost „Baby Reindeer”, care a câștigat premiul pentru Cea mai bună miniserie sau antologie, și „True Detective: Night Country”, cu Jodie Foster obținând premiul pentru Cea mai bună actriță într-o miniserie.

Evenimentul din acest an a fost prezentat de renumitul duo tată-fiu, Eugene și Dan Levy, cunoscuți pentru succesul lor cu serialul „Schitt’s Creek”. Cei doi au adus o notă de umor și carismă serii, interacționând cu publicul și oferind momente memorabile care au însuflețit atmosfera galei. De la glumele spontane până la momentele emoționante, Eugene și Dan au demonstrat încă o dată de ce sunt atât de îndrăgiți în lumea televiziunii.

Printre câștigătorii serii s-a numărat și celebrul producător Greg Berlanti, căruia i-a fost acordat Premiul Guvernatorilor pentru contribuția sa excepțională în televiziune.

De asemenea, emisiunea „The Daily Show” a câștigat la categoria Cel mai bun talk-show, în timp ce „The Traitors” a triumfat la categoria Cel mai bun program de competiție de Reality, continuând să fie una dintre cele mai apreciate emisiuni de acest gen.

Lista completă a nominalizărilor și câștigătorilor Emmy 2024



Cel mai bun serial de comedie

Câștigător: „Hacks”

Nominalizați:

- „Abbott Elementary”

- „The Bear”

- „Curb Your Enthusiasm”

- „Only Murders in the Building”

- „Palm Royale”

- „Reservation Dogs”

- „What We Do in the Shadows”

Cel mai bun serial dramă

Câștigător: „Shōgun”

Nominalizați:

- „The Crown”

- „Fallout”

- „The Gilded Age”

- „The Morning Show”

- „Mr. & Mrs. Smith”

- „Slow Horses”

- „3 Body Problem”





Cea mai bună actriță într-un serial dramă

Câștigător: Anna Sawai, „Shōgun”

Nominalizați:

- Jennifer Aniston, „The Morning Show”

- Carrie Coon, „The Gilded Age”

- Maya Erskine, „Mr. & Mrs. Smith”

- Imelda Staunton, „The Crown”

- Reese Witherspoon, „The Morning Show”

Cel mai bun actor într-un serial dramă

Câștigător: Hiroyuki Sanada, „Shōgun”

Nominalizați:

- Idris Elba, „Hijack”

- Donald Glover, „Mr. & Mrs. Smith”

- Walton Goggins, „Fallout”

- Gary Oldman, „Slow Horses”

- Dominic West, „The Crown”





Cea mai bună miniserie sau antologie

Câștigător: „Baby Reindeer”

Nominalizați:

- „Fargo”

- „Lessons in Chemistry”

- „Ripley”

- „True Detective: Night Country”





Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV

Câștigător: Jodie Foster, „True Detective: Night Country”

Nominalizați:

- Brie Larson, „Lessons in Chemistry”

- Juno Temple, „Fargo”

- Sofia Vergara, „Griselda”

- Naomi Watts, „Feud: Capote vs. the Swans”





Cel mai bun actor într-o miniserie sau film TV

Câștigător: Richard Gadd, „Baby Reindeer”

Nominalizați:

- Matt Bomer, „Fellow Travelers”

- Jon Hamm, „Fargo”

- Tom Hollander, „Feud: Capote vs. the Swans”

- Andrew Scott, „Ripley”





Cea mai bună regie pentru un serial dramă

Câștigător: Frederick E.O. Toye, „Shōgun”

Nominalizați:

- Stephen Daldry, „The Crown”

- Mimi Leder, „The Morning Show”

- Hiro Murai, „Mr. & Mrs. Smith”

- Saul Metzstein, „Slow Horses”

- Salli Richardson-Whitfield, „Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”



Premiul Guvernatorilor

Câștigător: Greg Berlanti





Cea mai bună regie pentru un serial de comedie

Câștigător: Christopher Storer, „The Bear”

Nominalizați:

- Randall Einhorn, „Abbott Elementary”

- Ramy Youssef, „The Bear”

- Guy Ritchie, „The Gentlemen”

- Lucia Aniello, „Hacks”

- Mary Lou Belli, „The Ms. Pat Show”



Cel mai bun scenariu pentru o miniserie sau film TV



Câștigător: Richard Gadd, „Baby Reindeer”

Nominalizați:

- Charlie Brooker, „Black Mirror”

- Noah Hawley, „Fargo”

- Ron Nyswaner, „Fellow Travelers”

- Steven Zaillian, „Ripley”

- Issa López, „True Detective: Night Country”





Cel mai bun scenariu pentru un serial dramă

Câștigător: Will Smith, „Slow Horses”

Nominalizați:

- Peter Morgan și Meriel Sheibani-Clare, „The Crown”

- Graham Wagner și Geneva Robertson-Dworet, „Fallout”

- Francesca Sloane și Donald Glover, „Mr. & Mrs. Smith”

- Rachel Kondo, Justin Marks, „Shōgun”

- Rachel Kondo, Caillin Puente, „Shōgun”





Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie sau antologie

Câștigător: Lamorne Morris, „Fargo”

Nominalizați:

- Jonathan Bailey, „Fellow Travelers”

- Robert Downey Jr., „The Sympathizer”

- Tom Goodman-Hill, „Baby Reindeer”

- John Hawkes, „True Detective: Night Country”

- Lewis Pullman, „Lessons in Chemistry”

- Treat Williams, „Feud: Capote vs. the Swans”





Cel mai bun talk-show

Câștigător: „The Daily Show”

Nominalizați:

- „Jimmy Kimmel Live!”

- „Late Night with Seth Meyers”

- „The Late Show with Stephen Colbert”





Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie

Câștigător: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, „Hacks”

Nominalizați:

- Quinta Brunson, „Abbott Elementary”

- Joanna Calo, Christopher Storer, „The Bear”

- Meredith Scardino, Sam Means, „Girls5eva”

- Chris Kelly, Sarah Schneider, „The Other Two”





Cea mai bună regie pentru o miniserie sau film TV

Câștigător: Steven Zaillian, „Ripley”

Nominalizați:

- Weronika Tofilska, „Baby Reindeer”

- Noah Hawley, „Fargo”

- Gus Van Sant, „Feud: Capote vs. the Swans”

- Millicent Shelton, „Lessons in Chemistry”

- Issa López, „True Detective: Night Country”





Cel mai bun scenariu pentru un spectacol de varietăți

Câștigător: Alex Edelman, „Alex Edelman: Just For Us”

Nominalizați:

- Jacqueline Novak, „Jacqueline Novak: Get On Your Knees”

- John Early, „John Early: Now More Than Ever”

- Mike Birbiglia, „Mike Birbiglia: The Old Man And The Pool”

- „The Oscars”





Cel mai bun serial de varietăți cu scenariu

Câștigător: „Last Week Tonight with John Oliver”

Nominalizați:

- „Saturday Night Live”





Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau antologie

Câștigător: Jessica Gunning, „Baby Reindeer”

Nominalizați:

- Dakota Fanning, „Ripley”

- Lily Gladstone, „Under The Bridge”

- Aja Naomi King, „Lessons in Chemistry”

- Diane Lane, „Feud: Capote vs. the Swans”

- Nava Mau, „Baby Reindeer”

- Kali Reis, „True Detective: Night Country”





Cel mai bun program de competiție de reality

Câștigător: „The Traitors”

Nominalizați:

- „The Amazing Race”

- „RuPaul’s Drag Race”

- „Top Chef”

- „The Voice”





Cea mai bună actriță într-un serial de comedie

Câștigător: Jean Smart, „Hacks”

Nominalizați:

- Quinta Brunson, „Abbott Elementary”

- Ayo Edebiri, „The Bear”

- Selena Gomez, „Only Murders in the Building”

- Maya Rudolph, „Loot”

- Kristen Wiig, „Palm Royale”





Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de dramă

Câștigător: Elizabeth Debicki, „The Crown”

Nominalizați:

- Christine Baranski, „The Gilded Age”

- Nicole Beharie, „The Morning Show”

- Greta Lee, „The Morning Show”

- Lesley Manville, „The Crown”

- Karen Pittman, „The Morning Show”

- Holland Taylor, „The Morning Show”





Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie

Câștigător: Liza Colón-Zayas, „The Bear”

Nominalizați:

- Carol Burnett, „Palm Royale”

- Hannah Einbinder, „Hacks”

- Janelle James, „Abbott Elementary”

- Sheryl Lee Ralph, „Abbott Elementary”

- Meryl Streep, „Only Murders in the Building”



Cel mai bun actor într-un serial de comedie

Câștigător: Jeremy Allen White, „The Bear”

Nominalizați:

- Bill Hader, „Barry”

- Jason Segel, „Shrinking”

- Martin Short, „Only Murders in the Building”

- Steve Martin, „Only Murders in the Building”

- Jason Sudeikis, „Ted Lasso”

