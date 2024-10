Ce vom putea vedea pe Netflix în noiembrie 2024. Cele mai noi filme și seriale

Pentru luna noiembrie 2024, Netflix are o serie de lansări captivante de filme și seriale. Printre cele mai așteptate se numără:

„Arcane: Sezonul 2” - Revine după succesul uriaș al primului sezon. Acest nou sezon va fi lansat în trei acte separate pe 9, 16 și 23 noiembrie, urmând să dezvăluie noi capitole din povestea fascinantă a universului League of Legends.

„Emilia Pérez” - Un film de comedie cu crime ce aduce în prim-plan pe Selena Gomez, Zoe Saldana și Karla Sofía Gacón. A debutat la Cannes și va fi disponibil pe Netflix din 13 noiembrie.

„Cobra Kai: Sezonul 6 - Partea 2” - Fanii seriei își pot urmări personajele preferate pe 15 noiembrie, când Miyagi-Do se confruntă cu provocări noi în cadrul unui concurs internațional de arte marțiale.

„Our Oceans” - Un documentar natural captivant, narat de Barack Obama, programat pentru 20 noiembrie, ce explorează minunile oceanice și biodiversitatea maritimă într-o producție impresionantă.

„The Madness” - Un nou thriller în care Colman Domingo joacă rolul unui jurnalist prins într-un mister criminal în Poconos, lansat pe 28 noiembrie.

„The Snow Sister” - O dramă norvegiană emoționantă care explorează teme de pierdere și regăsirea spiritului Crăciunului, perfectă pentru perioada sărbătorilor, disponibilă din 29 noiembrie.

Pe lângă acestea, documentarele Chef’s Table și seria dramatică The Fast Saga vor fi, de asemenea, pe lista de noiembrie, completând o lună diversă și plină de premiere pe Netflix.

Ce filme de Crăciun apar pe Netflix până la sfârșitul anului

Până la sfârșitul anului apar mai multe filme de Crăciun, aducând o varietate de povești festive și romantice, comedii, dar și animații pentru întreaga familie.

Printre titlurile principale se numără:

"Meet Me Next Christmas" (6 noiembrie) – O comedie romantică în care Layla, interpretată de Christina Milian, pornește într-o aventură în New York pentru a obține bilete la concertul de Crăciun al trupei Pentatonix. Acest film combină magia sărbătorilor cu muzică și romantism.

"Hot Frosty" (13 noiembrie) – Lacey Chabert joacă rolul lui Cathy, o femeie care aduce accidental la viață un om de zăpadă în formă de bărbat atrăgător. O poveste despre dragoste și redescoperirea bucuriei de Crăciun.

"The Merry Gentlemen" (20 noiembrie) – Un film amuzant despre o tânără care încearcă să salveze un teatru local organizând un spectacol spectaculos de Crăciun, având parte de surprize și de o poveste de iubire neașteptată.

"Our Little Secret" (27 noiembrie) – Lindsay Lohan revine într-o poveste cu accente de comedie, în care se reunesc două foste iubiri într-o situație complicată, având în prim-plan tensiunea unei reuniuni de familie la sărbători.

"That Christmas" (decembrie) – O animație de familie care aduce în prim-plan mai multe povești interconectate despre familie, prietenie și, bineînțeles, spiritul Crăciunului, însoțită de un cântec original de la Ed Sheeran.

