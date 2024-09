Actrița Dame Maggie Smith a murit. A jucat-o pe profesoara McGonagall, în Harry Potter

Maggie Smith, un simbol al artei dramatice britanice, a avut o carieră strălucită pe scenă și pe ecrane, fiind recompensată de-a lungul vieții sale cu două premii Oscar. Prima sa statuetă a fost câștigată în 1970, pentru interpretarea remarcabilă din The Prime of Miss Jean Brodie, iar cea de-a doua în 1979, pentru rolul din California Suite. De asemenea, a fost nominalizată de încă patru ori la Oscar și a primit opt premii Bafta, o performanță impresionantă ce reflectă măiestria sa artistică de neegalat.

Într-o declarație emoționantă, fiii ei, Toby Stephens și Chris Larkin, au confirmat cu tristețe vestea trecerii în neființă a celebrei actrițe: "Cu profundă durere anunțăm decesul mamei noastre, Dame Maggie Smith. A plecat dintre noi liniștită, în dimineața zilei de vineri, 27 septembrie, înconjurată de familie și prieteni apropiați. A fost o persoană extrem de discretă, iar în ultimele clipe a fost alături de cei dragi. Lasă în urmă doi fii și cinci nepoți care sunt devastati de pierderea unei mame și bunici extraordinare".

În continuarea mesajului, fiii ei au ținut să mulțumească personalului de la Chelsea and Westminster Hospital pentru grija și bunătatea neobosită pe care i-au oferit-o în ultimele zile: "Mulțumim tuturor pentru mesajele de susținere și rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente dificile."

Cariera lui Maggie Smith a început în teatru, domeniu în care și-a câștigat rapid recunoașterea. Prima sa nominalizare la premiile Bafta a venit în 1958, datorită interpretării sale în melodrama Nowhere to Go. În 1963, renumitul actor și regizor Laurence Olivier i-a oferit rolul Desdemonei în producția sa de la National Theatre, în care el însuși interpreta rolul principal, Othello. Colaborarea dintre cei doi a culminat cu o ecranizare a piesei în 1965, în care Smith a primit prima sa nominalizare la Oscar.

De-a lungul carierei sale, Maggie Smith a demonstrat o versatilitate impresionantă, abordând cu succes atât roluri în filme dramatice, cât și în comedii. Născută Margaret Natalie Smith în Essex, actrița provenea dintr-o familie cu origini mixte: mama ei, Margaret Hutton, era scoțiană și lucra ca secretară, iar tatăl ei, Nathaniel Smith, era profesor la Universitatea din Oxford.

Pe parcursul vieții, Smith a fost căsătorită de două ori. Prima sa căsătorie a fost cu actorul Robert Stephens, de care a divorțat în 1974, iar a doua cu dramaturgul Beverley Cross, căsătorie care a durat până la moartea acestuia în 1999. Din prima sa căsătorie, Smith a avut doi fii, Chris Larkin și Toby Stephens, ambii continuând tradiția familiei în actorie.

O carieră cinematografică impresionantă

Debutul lui Maggie Smith în cinematografie a avut loc în 1956, în filmul Child in the House, unde a jucat un rol secundar. Aceasta a fost doar prima dintre numeroasele producții în care avea să apară de-a lungul decadelor. A jucat alături de mari actori ai scenei internaționale, precum Laurence Olivier în Othello (1965), Michael Caine și Jane Fonda în California Suite (1978) și Ian McKellen în Richard III (1995).

Unul dintre cele mai notabile succese din cariera sa a fost filmul The Prime of Miss Jean Brodie (1969), în care a oferit o interpretare magistrală, rol care i-a adus primul său premiu Oscar. Zece ani mai târziu, în 1979, Smith a câștigat cel de-al doilea Oscar pentru rolul din California Suite. Alte filme remarcabile din cariera sa includ A Room with a View (1985), Tea with Mussolini (1999) și Gosford Park (2001), în regia lui Robert Altman, unde a jucat alături de Clive Owen și Kristin Scott Thomas.

În ultimii ani, Maggie Smith a devenit cunoscută și apreciată la nivel global datorită unor roluri memorabile în două dintre cele mai populare producții cinematografice și de televiziune din ultimii ani. În seria Harry Potter, a interpretat-o pe profesoara Minerva McGonagall, un personaj respectat și iubitor, care a rămas în inimile fanilor din întreaga lume. De asemenea, între 2010 și 2011, a jucat în serialul Downton Abbey, unde a interpretat-o pe Contesa Violet Crawley, rol care i-a adus o nouă generație de fani și aprecieri critice.

