Filmele lunii noiembrie: Gladiator II domină marile ecrane - o continuare epică și mult-așteptată

Printre premierele acestei luni se numără filme ce explorează teme de familie, putere și rezistență, cu povești puternice și distribuții de excepție. Iată care sunt producțiile pe care nu trebuie să le ratați în următoarele săptămâni.

The Seed of the Sacred Fig: Curaj pe ecran și dincolo de el

Scris și regizat de Mohammad Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig este un film cu o poveste impresionantă în spatele său. Rasoulof, care a fost încarcerat în Iran pentru că a criticat regimul, a filmat în secret, iar când pelicula a fost selectată pentru Festivalul de la Cannes, el a reușit să fugă din țară pentru a fi prezent la premieră.

Filmul urmărește povestea lui Iman (Misagh Zare) și Najmeh (Soheila Golestani), care încearcă să-și țină familia departe de probleme. Însă tensiunile cresc când fiicele lor încep să arate semne de revoltă. „Un thriller domestic intens”, spune Ryan Lattanzio de la IndieWire, „o poveste captivantă despre corupție și costurile puterii sub un patriarhat religios”.

The Piano Lesson: Lecții de viață și moștenire

Adaptat după piesa premiată a lui August Wilson, The Piano Lesson este un film produs de Denzel Washington, regizat de fiul său, Malcolm, și interpretat de John David Washington. Acțiunea se desfășoară în Pittsburghul anului 1936, unde Boy Willie (Washington) și sora sa, Berniece (Danielle Deadwyler), dezbat vânzarea unui pian de familie, simbol al moștenirii lor. Samuel L. Jackson interpretează rolul unchiului, pe care l-a jucat în premieră și în 1987. Carla Renata de la The Wrap afirmă că filmul „este o lecție despre dragoste, prietenie și familie”.

Premiera: 8 noiembrie în SUA, UK și Australia, iar pe Netflix din 22 noiembrie.

Emilia Pérez: Thriller muzical cu o răsturnare de situație

Jacques Audiard aduce un stil unic cu Emilia Pérez, un thriller muzical în care Zoe Saldaña joacă rolul unui avocat ce asistă un gangster mexican (Karla Sofía Gascón) în tranziția de gen. Filmul este un omagiu original adus celor care îndrăznesc să meargă pe propria cale, în special femeilor care fac acest lucru în condiții dificile. Nick Howells de la Evening Standard îl descrie ca „o lucrare de o strălucire bizară, plină de curaj”.

Premiera: 1 noiembrie în SUA și 13 noiembrie pe Netflix internațional

Moana 2: Înapoi pe mare cu prințesa polineziană

După succesul uriaș al Moana în 2016, Disney revine cu o continuare, renunțând la remake-ul live-action și serialul planificate inițial. CEO-ul Disney, Bob Iger, a anunțat că filmul va avea o lansare cinematografică datorită calității sale: „Am știut că merită un debut pe marile ecrane”.

Premiera: 27 noiembrie, internațional.

Gladiator II: Întoarcerea la Roma

La 23 de ani după succesul Gladiator, Ridley Scott revine cu o continuare a epopeii. Paul Mescal interpretează rolul lui Lucius, fiul Lucillei, iar Denzel Washington și Pedro Pascal se alătură distribuției. Filmul promite scene de luptă și bătălii ample, mai intense și mai violente decât originalul, după cum notează Gabriella Paiella în GQ: „Îți vei ține respirația în multe momente”.

Premiera: 22 noiembrie, internațional.

Wicked: O poveste de prietenie și trădare în lumea lui Oz

Prima parte a ecranizării musicalului de succes Wicked, regizată de John M Chu, dezvăluie începuturile legăturii dintre Elphaba (Cynthia Erivo) și Glinda (Ariana Grande), cele două vrăjitoare din Oz. Cu o durată de 160 de minute, filmul acoperă doar jumătate din poveste, următoarea parte fiind programată pentru 2025. „Cu mai mult spațiu, putem spune povestea așa cum trebuie”, a declarat Chu.

Premiera: 22 noiembrie, internațional.

Blitz: Viața londonezilor în timpul bombardamentelor

Regizorul Steve McQueen aduce o perspectivă unică asupra celui de-al Doilea Război Mondial în Blitz, concentrându-se pe viețile cetățenilor obișnuiți afectați de bombardamentele naziste. Personajele centrale sunt o mamă singură (Saoirse Ronan) și fiul ei, George (Elliott Heffernan), care după evacuare se întoarce la Londra. The Independent descrie filmul ca „o privire sensibilă și terifiantă asupra experiențelor oamenilor de rând”.

Premiera: 1 noiembrie în SUA și UK, și pe Apple TV+ din 22 noiembrie.

