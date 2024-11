Continuă povestea lui Kevin din "Singur acasă"? Un afiș anunță lansarea spin-off-ului Cabin Alone în decembrie 2024 (FOTO în articol)

Tot mai mulți fani ai lui Macaulay Culkin încep să ridice întrebări despre "Cabin Alone" , un presupus spin-off Home Alone pentru Disney+, cu îndrăgitul actor în rol principal.

Iată despre ce e vorba!

Un poster nou apărut în spațiul public care promovează un alt film "Home Alone" a luat cu asalt rețelele sociale, inclusiv Facebook.

Afișul îl arată pe Macaulay Culkin în rolul lui Kevin McCallister, alături de "mama" sa din primele două serii, interpretată de Catherine O'Hara, ambii la vârsta reală din prezent.Cei doi se află în fața unui pom de Crăciun, într-o cabană amenajată festiv ca pentru sărbători.

Conform descrierii filmului, Kevin și mama lui ajung mai devreme la cabina McCallister, doar pentru a afla că zborul familiei are întârziere iar rudele nu au cum să ajungă în aceeași zi. Între timp, aceiași bandiți din Home Alone 1 și Home Alone 2 , Marv și Harry, au pus ochii pe pensiunea din lemn, ceea ce îi obligă pe Kevin (acum adult) și pe mama lui să ia măsuri ca să-și protejeze reședința.

Din descriere mai aflăm că filmul "Cabin Alone" va fi difuzat pe Disney+ în decembrie, în acest an.

Va fi Culkin versiunea de adult a lui Kevin?

Din păcate pentru fanii care speră să-i vadă pe Culkin și O'Hara din nou împreună pe ecran, "Cabin Alone" și afișul aferent sunt false, potrivit publicației The Direct.

De fapt, aceasta nu este nici măcar prima promoție "Cabin Alone" care promite revenirea lui Macaulay Culkin pe care fanii au găsit-o în online. Dar chiar și așa, asta nu înseamnă că nu există nici un interes din partea Hollywood-ului și nici a Culkin în a se implica în eventuale noi producții care să continue celebra serie de Crăciun.

Ar trebui să se aștepte fanii la un spin-off Macaulay Culkin singur acasă? Ei bine, zvonurile despre revenirea lui Macaulay Culkin „pentru un nou film Home Alone pentru Disney+” au fost raportate pentru prima dată de Giant Freakin' Robot. Însă cum informația nu a fost confirmată oficial, se consideră fake.

Cu toate acestea, Macaulay Culkin și-a reluat rolul lui Kevin McCallister pentru o reclamă pentru Google Assistant din 2018. Iar pentru iarna aceasta actorul plănuiește să găzduiască un turneu Home Alone intitulat „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin”, cu proiecții ale filmului din 1990 și un Q&A.

În plus față de Home Sweet Home Alone din 2021 pe Disney+, o sursă anonimă a susținut în 2018 că Ryan Reynolds a încercat să producă "Stoned Alone" , un remake pentru adulți, cu rating R, a comediei originale de familie.

Rămâne de văzut dacă un nou "Home Alone" cu vedetele originale în distribuție va ajunge vreodată la Disney+ sau pe marele ecran.

