5 documentare noi de pe Netflix care te vor ține-n canapea, cu ochii-n tv, până dimineață

Dacă ești fan documentare, îți recomandăm câteva titluri excelente de adăugat pe lista ta de vizionare de pe Netflix. Știi cum e acel moment când te așezi confortabil pe canapea, deschizi Netflix și nu știi ce să alegi? Ca să eviți această situație, am creat pentru tine o selecție de 5 documentare captivante pe care trebuie să le vezi!

De la cazuri criminalistice palpitante care te țin cu sufletul la gură, la povești emoționante care îți vor aduce lacrimi în ochi (sau poate chiar două, dar nu ne facem vinovați), până la aventuri online cu gamerii care duc totul la un alt nivel, aceste documentare sunt exact ceea ce îți dorești!

Iată 5 producții fresh pe care ar trebui să le adaugi pe lista ta de vizionare:

1. The Menendez Brothers

Unul dintre cele mai șocante cazuri de crimă din America, cazul fraților Menendez revine în atenție cu acest documentar intens. Frații Menendez au fost condamnați pentru uciderea părinților lor în 1989, însă misterele din jurul acestui caz nu au fost niciodată complet elucidate. Documentarul explorează noi perspective și oferă acces la interviuri cu persoane-cheie, aducând la suprafață detalii neașteptate despre crimele care au șocat o națiune. Este un must-watch pentru fanii adevăratelor povești criminalistice.

2. Unsolved Mysteries

A doua propunere captivantă este seria de succes Unsolved Mysteries, iar Volumul 5 e fresh - a apărut la începutul acestei luni. Poveștile și misterele reale nerezolvate te vor ține cu sufletul la gură. Fiecare episod aduce cazuri enigmatice, de la dispariții inexplicabile la fenomene paranormale și crime nerezolvate. Este un serial perfect pentru cei care adoră să încerce să dezlege singuri aceste enigme, în timp ce suspansul crește cu fiecare episod.

3. Dirty Pop: The Boy Band Scam

Un documentar despre una dintre cele mai mari înșelătorii din industria muzicală: scandalul boy band-urilor. Dirty Pop dezvăluie în culise cum Lou Pearlman, impresarul din spatele unor trupe celebre precum *NSYNC și Backstreet Boys, a orchestrat o schemă financiară complexă care a distrus cariere și a lăsat mii de fani șocați. Cu detalii intime și mărturii surprinzătoare, Dirty Pop: The Boy Band Scam este o poveste captivantă despre latura întunecată pe care o poate avea succesul din industria muzicală.

Fie că explorează crime misterioase, relații complexe, figuri emblematice sau scandaluri șocante, aceste documentare sunt alegerea potrivită pentru aceste seri răcoroase de toamnă. Adaugă-le pe lista ta de must-watch pe Netflix și pregătește-te pentru o serie de povești captivante care te vor ține cu sufletul la gură!

4. What's Next? The Future with Bill Gates

Bill Gates, co-fondatorul Microsoft și filantropul vizionar, ne invită să explorăm viitorul alături de el. În acest documentar, Gates analizează marile provocări cu care se confruntă umanitatea, precum schimbările climatice, tehnologia și inovația medicală. Cu o abordare informativă și vizionară, What's Next? The Future with Bill Gates este un ghid spre viitorul nostru, așa cum îl vede unul dintre cei mai mari antreprenori ai timpurilor moderne.

5. Simone Biles: Rising

Viața și cariera extraordinară a Simonei Biles, una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile, sunt prezentate într-un serial documentar emoționant. Și surpriza: chiar astăzi se lansează și partea a doua! În cele două părți ale seriei, vei descoperi povestea din spatele succesului ei, de la primele competiții până la marile realizări de pe scena olimpică. Simone Biles: Rising nu este doar despre sport, ci și despre curaj, perseverență și depășirea obstacolelor personale.

