Gustavo Coletti: Când am terminat de vizionat „ENESCU, jupuit de viu”, am căutat imediat biografia, nu a lui Enescu, ci a regizorului Toma Enache

„Când am terminat de vizionat „ENESCU, jupuit de viu”, am căutat imediat biografia, nu a lui Enescu, ci a regizorului Toma Enache, pentru că am fost surprins de calitatea filmului. Cred că l-am înțeles în sfârșit pe George Enescu după ce am urmărit cele două ore de film. Toma Enache a regizat patru lungmetraje, începând cu 2013 și a pus în scenă multe piese de teatru în București. A fost mereu apreciat pentru calitatea proiectelor sale.

Genericul filmului este fascinant din punct de vedere vizual. Statui care se descompun ca reprezentări ale unei tragedii ce se prefigurează. Am avut acces la Enescu, prin intermediul regizorului: violonist și compozitor strălucit, care plănuiește să compună o operă, îndrăgostit de o prințesă căsătorită, care este și mamă. O poveste adevărată, foarte aproape de ficțiune.

Mi-a plăcut foarte mult reconstituirea unei perioade fascinante, căci vorbim de primii ani ai secolului al XX-lea, mai ales în România. Atenția la detalii în privința costumelor și scenografiei nu trece neobservată, iar momentele cele mai intense generează un vibe eclectic între cinema și teatru, au strălucirea unor explozii, părând uneori supranaturale.

Este greu de găsit în cinematografia modernă atât de mult respect pentru spiritul narațiunilor clasice. Stilul și atmosfera filmului ne amintesc de marii maeștri ai cinematografiei italiene sau germane. Toma Enache nu face compromisuri în căutarea excelenței.

Jocul actorilor este bun, dar prezența regizorală se simte în fiecare clipă. Pe alocuri, luminile alese impecabil și mișcările camerei ne duc cu gândul la superproducții”, a scris Gustavo Coletti.

Regizorul Toma Enache a fost invitat la interviurile DCNews unde a vorbit despre "ENESCU, jupuit de viu", primul film despre viața marelui compozitor.



Regizorul Toma Enache a explicat că lansarea filmului a fost amânată din cauza complexității organizării sălilor și a necesității de pregătiri suplimentare. Potrivit acestuia, filmul va participa la festivaluri, fiind deja în selecția oficială a Festivalului ARPA din Los Angeles. De asemenea, filmul este subtitrat în mai multe limbi, inclusiv engleză, italiană, germană, franceză și aromână. Toma Enache a menționat că se pot face și dublaje, iar filmul este pregătit tehnic pentru a permite acest lucru, cu toate elementele audio separate pentru adaptare.

„A mers la Veneția... De ce întârzie lansarea?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Ca să programezi lansarea, cu sălile, e foarte complicat. Am vrut să mai așteptăm puțin ca să fie timp de pregătire pentru lansare, să primim și niște răspunsuri de la festivalurile la care l-am înscris și abia acum vor veni. În septembrie-octombrie vom mai afla și, cu siguranță, pot să vă spun că suntem în selecția oficială la Los Angeles, la Festivalul ARPA, a XXVII-a ediție. Este unul dintre festivalurile prestigioase din Los Angeles din care facem parte.”, a spus regizorul.

