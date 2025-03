Anamaria Gavrilă a deschis cutia Pandorei în AUR. Gigi Becali anunță "declinul" lui George Simion, după ce acesta i-a spus că "e istorie": Îi va lua Târziu partidul!

Gigi Becali a răbufnit după ce George Simion, președintele AUR, a spus că el "e istorie" și că ar trebui "să se ocupe de oi".

"Nu îl mai primesc. Este istorie, săracul. Să se ocupe de fotbal, să se ocupe de oi, să se ocupe de biserică", a spus George Simion despre Gigi Becali, după ce acesta și-a dat demisia din partid.

Ulterior, Gigi Becali a spus că niciodată nu îl va mai susține pe George Simion, nici dacă acesta "va cădea în genunchi" în fața lui. În plus, patronul FCSB a spus că pentru liderul AUR "va veni declinul, iar oamenii îl vor părăsi pentru Claudiu Târziu".

"L-am sunat și i-am spus: George, dacă îți e de folos, am venit să te ajut. Dacă e bine pentru tine îmi dau demisia. Mi-a spus: nu, nea Gigi, e bine ce faci.

Când a fost vorba de Anamaria Gavrilă, i-am spus: George, mâine îmi dau demisia. Să o numești pe Gavrilă un tânăr eminent, pentru mine e prea mult. El, acum cinci zile mi-a zis: Ea se retrage săraca. Dacă se retrage, vii înapoi? I-am spus: Mai vedem.

Gigi Becali: Nu mai sunt Daniil Sihastru?

Acum, în genunchi dacă cade în fața mea, dacă el nu mai are caracter, nu ne mai intersectăm.

Nu mai sunt Daniil Sihastru? Eu sunt istorie? Cum adică mă, Georgică, eu care acum doi ani trimiteam bani să aibă el în Spania, ia Georgică bani la Pechea. Păi bine, Georgică, nu mai sunt eu omul ăla care: nea Gigi, ești acasă? Trec pe la dumneata. L-am primit în casa mea, ia Georgică ouă și brânză. Nea Gigi, tăticule, ești acasă? Mâncăm la tine, nea Gigi. Dar nea Gigi, ești istorie? Păi, Georgică, Daniil Sihastru e istorie, mă?

Cine dă 20.000 de euro dar la unul pe care nu-l cunoaște? Brânză de 20.000 de euro dacă nu-l cunoști? Îți dai seama? Îi dai unui om cadou de nuntă 20.000 de euro, brânză. Îl primești în casa ta, cu prietenii, de mai multe ori...", a declarat Gigi Becali la Antena 3 CNN.

"Așa va veni declinul lui, îi va lua Târziu partidul", a adăugat Gigi Becali, dezvăluind că el își va face propriul partid, de suveraniști: "Nu partid AUR care nu are oameni de valoare, doar 5 – 6 oameni de valoare care îl vor părăsi pentru Târziu".

Claudiu Târziu nu exclude să i se alăture lui Gigi Becali

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, nu a exclus posibilitatea de a se alătura partidului lui Gigi Becali.

Întrebat dacă are un plan cu Gigi Becali să facă o nouă formațiune politică, Claudiu Târziu a spus: "Am mai vorbit cu domnul Becali, dar nu am vorbit nimic despre partid. Nu mi-a spus despre asta, dar e dreptul domniei sale, domnia sa a mai fondat un partid, a mai fost președinte de partid, pe care l-a adus până la un anumit nivel, era cât pe ce să intre în Parlament. E capabil să facă asta"

Întrebat dacă s-ar alătura lui Becali acesta a spus: "Nu pot să spun nimic despre ce voi face dincolo de intenția mea de a face ce trebuie pentru AUR".

Întrebat dacă își va asuma preluarea conducerii AUR în cazul în care George Simion nu reușește să intre în turul 2 al alegerilor, Târziu a spus pentru sursa citată anterior: " La orice tip de alegeri, orice partid serios, face o analiză și în funcție de rezultatele obținute ia niște măsuri. Din păcate pentru noi, nu am făcut aceste analize anul trecut după toate tipurile de alegeri prin care am trecut".

