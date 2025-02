Alina Mungiu-Pippidi: Elena Lasconi e penibilă. USR-iștii sunt un fel de adjuncți ai lui George Simion, dar el măcar are inițiativă

„USR reprezintă calul troian. Ei pretind că sunt pro-Europa, dar nu fac absolut nimic pro-Europa”, a zis Alina Mungiu-Pippidi.

„USR face deservicii taberei europene. USR nu trebuia să se înverșuneze în chestiunea cu Klaus Iohannis. De asemenea, nu trebuiau să întrețină chestiunea asta cu moțiunea de cenzură în fiecare zi. Toată chestia este penibilă de la un capăt la altul. USR, până la alegeri, nu trebuia să joace jocul pe care îl joacă acum. USR face numai deservicii, contribuind la instabilitate de la un capăt la altul.

USR-iștii sunt un fel de adjuncți ai lui George Simion, dar George Simion măcar are inițiativă. Ei sunt doar cu gura. Iar Elena Lasconi este penibilă... Chestia asta cu Hurezeanu, Pinocchio, ce este asta?! Și dacă îi citești comunicatele... pare că le-a scris cineva care are 12 ani. La Viața Satului este scriitură elevată față de ce iese din mâna ei și a staffului ei și ea are pretenția să fie președintă...”, a zis Alina Mungiu-Pippidi la B1 TV, în emisiunea Laurei Chiriac.

Lidera USR, Elena Lasconi, îi solicită președintelui interimar Ilie Bolojan să înceapă o dezbatere cu toate forțele politice cu privire la poziția României, susținând că, fără un consens sau un acord politic național, țara noastră nu va putea să se poziționeze 'credibil' pe scena internațională.



„Avem nevoie de adevăr, de transparență și de comunicare reală cu cetățenii dacă vrem să mergem mai departe pe un drum drept! Politica externă și cea de securitate a României nu mai pot fi subiecte doar pentru o mână de oameni la Palatul Cotroceni. Îi solicit președintelui interimar Ilie Bolojan să pornească o dezbatere cu toate forțele politice despre poziția României în acest moment delicat. Fără un consens - sau măcar un acord politic național - nu vom putea să ne poziționăm credibil pe scena internațională. Și vom continua să alimentăm teorii ale conspirației, campanii de manipulare și fake news. Este vremea pentru o comunicare deschisă și clară cu oamenii din această țară”, a scris Elena Lasconi, luni, pe Facebook.



Președinta USR a menționat că de ceea ce se întâmplă cu Ucraina în viitorul apropiat va depinde și soarta României mulți ani de acum înainte.



„Este momentul să ne trezim ca țară și să ieșim din irelevanța diplomatică și militară în care ne-au băgat 10 ani cu Iohannis la Cotroceni. Am fost irelevanți la Conferința de securitate de la Munchen din weekend, lipsim de la reuniunea de urgență de azi de la Paris. Consilierul pe securitate al președintelui interimar ne dă asigurări că e doar o discuție informală la Paris și că nu vor fi luate decizii despre Flancul estic al NATO. Nu putem să ne mulțumim doar cu astfel de răspunsuri! Este timpul să nu mai ascundem sub preș subiectele vitale pentru România”, a susținut Elena Lasconi.

