Data publicării:

Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic

Autor: Irina Constantin | Categorie: Vremea
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

ANM a emis alerte de fenomene severe imediate, de furtuni cu grindină. 

Este Cod Galben  până la ora 16:00 de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm), în județul Alba: Câmpeni, Bistra, Roșia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Poiana Vadului. 

A fost emis Cod Galben valabil până la ora 16:00 de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1... 2 cm), în județul Suceava: Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coșna. 

Este Cod Galben până la ora 16:45 de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm), valabil în județul Mureş (Sovata, Ibănești) și județul Harghita: Praid. 

Meteorologii au mai emis Cod Galben până la ora 17:00 de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm), în județul Alba: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa, Poiana Vadului. 

Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
