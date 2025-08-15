Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic

ANM a emis alerte de fenomene severe imediate, de furtuni cu grindină.

Este Cod Galben până la ora 16:00 de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm), în județul Alba: Câmpeni, Bistra, Roșia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Poiana Vadului.

A fost emis Cod Galben valabil până la ora 16:00 de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1... 2 cm), în județul Suceava: Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coșna.

Este Cod Galben până la ora 16:45 de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm), valabil în județul Mureş (Sovata, Ibănești) și județul Harghita: Praid.

Meteorologii au mai emis Cod Galben până la ora 17:00 de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm), în județul Alba: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa, Poiana Vadului.

