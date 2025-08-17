Data actualizării: | Data publicării:

Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute

Autor: Irina Constantin | Categorie: Vremea
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442

Administrația Națională de Meteorologie a emis alerte meteo de fenomene severe imediate pentru mai multe județe. 

Este Cod Roșu de averse torențiale care vor acumula peste 35...50 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), până la 17:45. Vizate sunt județele: 

Maramureş: Suciu de Sus, Lăpuș, Groșii Țibleșului;

Cluj: Apahida, Cojocna, Căianu;

Bistriţa-Năsăud: Lechința, Șintereag, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Șieu-Odorhei. 

Până la 17:30, este Cod Roșu în  județul Hunedoara: Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara, Vorța. Aici sunt averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50...70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp.

Pană de curent în Harghita din cauza furtunii 

În Harghita, patru localități au rămas fără curent electric, din cauza furtunii. Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, au rămas nealimentate cu energie electrică 30 de posturi de transformare din localităţile Gălăuţaş, Bilbor şi parţial Sărmaş şi municipiul Topliţa, fiind afectaţi 2208 utilizatori.

Judeţul Harghita se află sub incidenţa unui cod portocaliu meteo, fiind prognozate averse însemnate cantitativ, care pot ajunge până la 60 l/mp, descărcări electrice, vânt, vijelii de până la 90 km/h şi grindină. 

Până la ora 18:00, mai este emisă alertă de Cod Portocaliu de averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm), în județele: 

Braşov: Jibert, Bunești, Șoarș;

Mureş: Daneș, Apold;

Sibiu: Agnita, Șeica Mare, Slimnic, Loamneș, Laslea, Micăsasa, Iacobeni, Bârghiș, Șeica Mică, Brădeni. 

A fost emis Cod Portocaliu de averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2-4 cm) intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), pentru județele: 

Maramureş: Suciu de Sus, Cupșeni, Lăpuș, Groșii Țibleșului;

Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Spermezeu, Căianu Mic, Șintereag, Nușeni, Șieu-Odorhei, Chiuza, valabil până la 17:50. 

--- 

Se emite Cod Roșu când fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.

Se emite Cod Portocaliu când fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
17 aug 2025, 17:19
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
17 aug 2025, 15:26
Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate
17 aug 2025, 10:23
ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate
16 aug 2025, 10:34
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Imaginile prăpădului. Inundații în Neamț și Suceava. Un om a murit, 890 au fost evacuați/ Echipe din șase județe, mobilizate. Patru elicoptere intervin
28 iul 2025, 08:32
CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE
27 iul 2025, 17:19
Vremea în București. Ce anunță meteorologii pentru Capitală. Schimbare bruscă
27 iul 2025, 14:14
Jumătate de țară sub alerte de caniculă, cealaltă de furtuni. Temperaturile care se resimt la această oră în România HARTA ANM. Sunt și 44 de grade!
27 iul 2025, 09:17
Haos provocat de vremea extremă în mai multe zone din țară: Răniri grave, acoperișuri smulse, străzi inundate și cod roșu la Sibiu
26 iul 2025, 21:16
România are cea mai modernă reţea de radare meteo din Europa. Nimeni nu a mai făcut ca noi / video
26 iul 2025, 18:28
Temperaturile scad. Ce urmează după valul de caniculă. Vremea pentru următoarea săptămână
26 iul 2025, 17:36
A fost emis COD ROȘU în Botoșani - UPDATE
25 iul 2025, 17:45
De ce e apa Mării Negre atât de rece în toiul verii? Elena Mateescu (ANM), explicații
25 iul 2025, 11:27
Cod roșu în București. Temperaturile vor atinge 41 de grade, urmează nopți tropicale și disconfort termic sever
25 iul 2025, 10:13
După caniculă, furtuni. Alerte meteo de fenomene severe imediate. Lista județelor pentru care a fost emis Cod Galben - 24 iulie
24 iul 2025, 16:39
Valul de caniculă se intensifică: Temperaturi de 42 de grade Celsius / Elena Mateescu (ANM) anunță când vin vijeliile
24 iul 2025, 09:45
Cod Portocaliu de furtuni pentru două județe. Se așteaptă grindină de 3-5 centimetri
22 iul 2025, 18:21
Cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM) anunță vijelii în această seară. Prognoza meteo actualizată și zonele vizate
22 iul 2025, 14:54
Cod roșu de caniculă în București și Ilfov: Temperaturi de până la 41°C. RO-ALERT
22 iul 2025, 11:39
După caniculă, se strică vremea. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni
21 iul 2025, 13:35
București și 6 județe, sub Cod roșu de caniculă. Temperaturi de 41 de grade
21 iul 2025, 10:19
Cele mai noi știri
acum un minut
Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova
acum un minut
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
acum 31 de minute
Harry, abandonat în mijlocul furtunii. Tăcerea lui Meghan ridică semne de întrebare
acum 1 ora 20 minute
Descoperire uimitoare despre păuni: Pot emite lasere din penele cozii
acum 1 ora 25 minute
Cum și-a sărbătorit Madonna cei 67 de ani
acum 1 ora 45 minute
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
acum 2 ore 3 minute
Întors la Moscova din Alaska, Putin s-a pus pe raportat: mai întâi elitei ruse, apoi aliaților săi. Pe cine a sunat primul
acum 2 ore 8 minute
Copiii deshidratați au umplut sala de Urgențe la Sfânta Maria. Medicul Craiu arată cât de repede se poate întâmpla asta
Cele mai citite știri
pe 16 August 2025
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
pe 16 August 2025
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video
pe 16 August 2025
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
pe 16 August 2025
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
pe 16 August 2025
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel