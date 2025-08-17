Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute

Administrația Națională de Meteorologie a emis alerte meteo de fenomene severe imediate pentru mai multe județe.

Este Cod Roșu de averse torențiale care vor acumula peste 35...50 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), până la 17:45. Vizate sunt județele:

Maramureş: Suciu de Sus, Lăpuș, Groșii Țibleșului;

Cluj: Apahida, Cojocna, Căianu;

Bistriţa-Năsăud: Lechința, Șintereag, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Șieu-Odorhei.

Până la 17:30, este Cod Roșu în județul Hunedoara: Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara, Vorța. Aici sunt averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50...70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp.

Pană de curent în Harghita din cauza furtunii

În Harghita, patru localități au rămas fără curent electric, din cauza furtunii. Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, au rămas nealimentate cu energie electrică 30 de posturi de transformare din localităţile Gălăuţaş, Bilbor şi parţial Sărmaş şi municipiul Topliţa, fiind afectaţi 2208 utilizatori.



Judeţul Harghita se află sub incidenţa unui cod portocaliu meteo, fiind prognozate averse însemnate cantitativ, care pot ajunge până la 60 l/mp, descărcări electrice, vânt, vijelii de până la 90 km/h şi grindină.

Până la ora 18:00, mai este emisă alertă de Cod Portocaliu de averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm), în județele:

Braşov: Jibert, Bunești, Șoarș;

Mureş: Daneș, Apold;

Sibiu: Agnita, Șeica Mare, Slimnic, Loamneș, Laslea, Micăsasa, Iacobeni, Bârghiș, Șeica Mică, Brădeni.

A fost emis Cod Portocaliu de averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2-4 cm) intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), pentru județele:

Maramureş: Suciu de Sus, Cupșeni, Lăpuș, Groșii Țibleșului;

Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Spermezeu, Căianu Mic, Șintereag, Nușeni, Șieu-Odorhei, Chiuza, valabil până la 17:50.

---

Se emite Cod Roșu când fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.

Se emite Cod Portocaliu când fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News