Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă meteo generală de Cod Galben.

Administrația Națională de Meteorologie a emis alertă meteo generală de Cod Galben pentru miercuri, 13 august, în intervalul 12:00 - 21:00. Anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

”Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade” conform ANM.

Anunț pentru București

”Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade.

În intervalul 13 august, ora 12 - 13 august, ora 21, municipiul București NU se va afla sub incidența unei atenționări sau avertizări meteorologice” mai precizează meteorologii.

Temperaturile orei 10:00, în țară:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News