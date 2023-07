Acestea sunt secretele căpăcelii. Apicultorul George Mușat despre fagure și căpăceală/VIDEO

„Încă de pe vremea dacilor au fost găsite anumite vase cu miere și cu ceară. Avem aici un fagure căpăcit aproape 90%. Căpăcit înseamnă că are partea de ceară. Noi punem rama asta într-un cat și albina crește fiecare hexagon. Pentru că noi o ajutăm cu un fagure foarte subțire, iar albina crește fiecare celulă în parte. Odată crescută celula pune nectar în fiecare celulă și apoi pune un capac de ceară. Capacul acesta de ceară este ca și cum am pune un capac la borcanul cu murături sau dulceață. Odată sigilat, mierea nu se strică niciodată. Să spunem că peste jumătate de an varianta necăpăcită fermentează căci nu are capacul pus, iar în porțiunea unde este ceara pusă nu se strică niciodată. Capacul de ceară sigilează foarte bine. Acum câteva sute de ani dacă voiai să pui miere într-un vas se punea un capac de ceară și atunci sigila tot ce înseamnă partea de miere. Noi avem anumite borcane cu căpăceală. Căpăceala are foarte multe vitamine. Căpăceala de salcâm nu se întărește niciodată. Salcâmul nu cristealizează niciodată, nu se zaharisește. Și ajungem și la subiectul consumului de miere. Se spune că dacă mierea este zaharisită este contrafăcută. Mierea zaharisită, cristalizată, este o miere foarte corectă. În comerț dacă găsești o miere de floarea soarelui sau miere de rapiță care este lichidă, da, atunci trebuie să-ți pui un semn de întrebare.” a destăinuit George Mușat.

