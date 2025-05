Vreme instabilă de alegeri. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată: Zonele unde va ninge

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a spus cum va evolua vremea în această săptămână și în special în preajma zilei alegerilor prezidențiale, 18 mai 2025.

„Este o vreme mai rece decât în mod obișnuit, cu mici variații și alternanțe termice de la o zi la alta în următoarea perioadă. Dacă astăzi vom consemna temperaturi de 19-20 de grade Celsius, mai ales în partea de vest și partea de sud a țării, în zona montană avem valori negative, deoarece înregistrăm -3 grade Celsius.

Mâine, ecartul se va încadra între 13 și 22 de grade, iar joi, temperaturile vor crește și vor fi apropiate de pragul unei zile de vară, în special în sudul țării, inclusiv în Capitală unde vom consemna 23-24 de grade Celsius.

Finalul de săptămână aduce din nou temperaturi în scădere, cu maxime de până la 20 de grade, în special în sud-estul țării. Vor continua și fenomenele de instabilitate, predominant precipitații sub formă de ploaie, iar în zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, este posibil să consemnăm în continuare precipitații mixte, lapovițe și ninsori, asociate și cu intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 60-70 de kilometri pe oră.

În zona Munților Apuseni sau în nordul Orientalilor, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 10 și 20 de litri pe metru pătrat“, a spus, la Antena 3 CNN, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.

Vremea se încălzeşte de săptămâna viitoare

Săptămâna în curs va aduce, la nivel naţional, o vreme mult mai rece decât ar fi normal pentru perioada din calendar, însă de săptămâna viitoare va începe un proces de încălzire, iar maximele termice vor reveni către valori de 20 - 23 de grade, în unele regiuni, relevă prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



Aversele îşi vor apariţia cu probabilitate crescută în aproape tot intervalul analizat (12 - 25 mai).



În Banat, în prima săptămână a intervalului de prognoză, valorile termice vor avea alternanţe de la o zi la alta şi se vor situa cu mult sub mediile climatologice specifice perioadei. Astfel, se vor înregistra temperaturi maxime, în medie, între 16 şi 20 de grade şi minime între 3 şi 7 grade. Până la finalul celei de-a doua săptămâni, temperaturile vor fi în creştere, apropiindu-se de normele specifice perioadei. Se vor înregistra, în medie, maxime între 20 şi 23 de grade şi minime între 7 şi 10 grade. Probabilitatea pentru averse va fi în creştere începând din 16 mai.



În Crişana, în primele zile ale intervalului, vremea va fi rece pentru această perioadă, înregistrându-se maxime termice, în medie, de 16-18 grade şi minime de 35 grade. La mijlocul acestei săptămâni vor fi alternanţe de la o zi la alta (maxime, în medie, de 14-18 grade), iar până la finalul intervalului va urma o perioadă de încălzire treptată şi sunt estimate temperaturi maxime de până la 22-23 de grade şi minime de până la 9-10 grade. Vor fi perioade cu averse în prima zi a intervalului şi din nou din 16 mai, până la finalul acestuia.



În Transilvania, la începutul intervalului de prognoză, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit, cu temperaturi maxime care nu vor depăşi, în medie, 13 - 16 grade, iar minimele se vor situa, în medie, între 2 şi 5 grade. Până în jurul datei de 16 mai, valorile termice vor oscila uşor de la o zi la alta, fără variaţii semnificative. Ulterior, se va resimţi o tendinţă de încălzire, cu maxime termice care vor ajunge treptat la medii de 19 - 20 de grade şi minime care vor fi, în medie, de 7 - 8 grade, în ultimele zile ale intervalului. Astfel, temperaturile vor reveni treptat spre normele climatologice specifice pentru a doua jumătate a lunii mai. Vor fi intervale de timp cu averse aproape în fiecare zi, mai intense în primele două zile şi din nou din 16 mai.



În Maramureş, vremea va fi rece pentru această dată în primele zile ale intervalului, când se vor înregistra temperaturi maxime, în medie, de 14-16 grade şi minime care vor coborî spre 13 grade. Până în jurul datei de 16 mai, vor fi oscilaţii uşoare de la o zi la alta. Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, astfel încât în ultimele zile ale intervalului sunt estimate temperaturi maxime, în medie, de până la 19-20 de grade şi minime de până la 7-9 grade. Vor fi perioade cu averse în aproape fiecare zi a intervalului, mai intense cu precădere din 16 mai.



În Moldova, vremea va fi mult mai rece decât în mod caracteristic perioadei, în prima săptămână de prognoză, dar cu toate acestea, valorile termice vor creşte uşor şi treptat de la o zi la cealaltă, iar pe tot intervalul, mediile maximelor se vor situa între 12 şi 18 grade şi ale minimelor între 2 şi 6 grade. În următoarea săptămână se va instala un proces de încălzire ce va duce valorile diurne spre 20 de grade, iar pe cele nocturne spre 10 grade, valori estimate prin mediere regională. Probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse şi mai intense va fi mai ridicată după data de 16 mai, dar şi în restul zilelor se vor semnala averse pe alocuri şi mai ales după-amiezile.



În Dobrogea, până în data de 19 mai, regimul termic, cu toate că va avea mici oscilaţii, se va situa sub pragul mediilor climatologice specifice datei, chiar cu mult în primele zile de prognoză. Maximele vor fi cuprinse între 16 şi 20 de grade, iar minimele între 6 şi 10 grade, valori ce reprezintă mediile regionale estimate în prima săptămână. Următoarea perioadă va fi caracterizată de o creştere treptată a temperaturilor, astfel că mediile maximelor se vor apropia de 22 de grade, iar cele ale minimelor de 12 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi ridicată pe tot parcursul intervalului. Acestea se vor manifesta cu precădere după-amiaza şi seara, iar datele în care vor fi mai extinse se estimează a fi 14, 17, 18 şi în intervalul 20 - 25 mai.



În Muntenia, intervalul de prognoză va debuta cu o vreme deosebit de rece pentru această dată calendaristică, iar schimbările nu vor fi majore pe parcursul primei săptămâni, chiar dacă valorile termice vor mai avea şi tendinţe de creştere. În acest context, maximele vor avea mediile între 16 şi 20 de grade, iar minimele între 6 şi 8 grade. După data de 19 mai se va încălzi treptat, astfel încât se vor atinge valori diurne în jurul a 23 de grade şi nocturne de 9 - 11 grade, acestea fiind valori estimate a se înregistra prin mediere regională. Ploile îşi vor face apariţia pe aproape toată perioada, probabilităţi mai mici se întrevăd în zilele de 12, 15 şi 22 mai.



În Oltenia, vor fi două perioade scurte de încălzire a vremii în prima săptămână, între 12 şi 15 mai şi, din nou, până în 18 mai, dar, cu toate acestea, vremea va fi mai rece decât în mod normal, iar regimul termic diurn va fi între 16 şi 21 de grade şi cel nocturn între 6 şi 8 grade, valori obţinute prin mediere regională. În a doua săptămână va fi un parcurs aproape continuu de creştere a temperaturilor, cu maxime ale căror medii vor atinge, în final, 24 de grade şi minime spre 12 grade. Probabilitatea pentru averse mai extinse şi mai intense va fi ridicată în zilele de 16, 17 şi 18 mai şi după data 22 mai.



La munte, valorile termice se vor situa sub normalul acestei date din calendar în toate masivele, dar vor avea oscilaţii de la o zi la cealaltă. Până în data de 15 mai vor creşte de la maxime în medie de 4 grade până la 8 grade şi minime de la -2 grade spre 0 grade, apoi, în ziua următoare, vor scădea la valorile de debut şi ulterior vor înregistra un proces de creştere continuă, ce va

conduce spre finalul intervalului la valori diurne de 12 grade şi nocturne de 4 grade, acestea fiind valori obţinute din media regională. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată pe tot parcursul intervalului. În prima săptămână vor mai fi precipitaţii mixte pe creste.



Estimarea ANM este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată), fiind prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.

