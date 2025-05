Vreme deosebit de rece în ţară, în următoarele zile. Lapoviţă şi ninsoare în zona montană

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în următoarele zile, în aproape toată ţara, cu ploi şi vânt, lapoviţă şi ninsoare în zona montană, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la două grade Celsius, iar cele maxime vor urca până la 23 de grade, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).





Astfel, în intervalul 11 mai, ora 9:00 - 12 mai, ora 9:00, vremea va fi deosebit de rece pentru această dată în jumătatea nordică a ţării, iar în rest valorile termice vor fi mai ridicate faţă de ziua precedentă, însă se vor situa tot sub mediile multianuale specifice acestei perioade. Cerul va

avea înnorări şi temporar vor fi ploi, şi cu carcater de aversă, pe parcursul zilei în Maramureş, Transilvania, Moldova şi în cea mai mare parte a Crişanei, iar îndeosebi spre seară şi noaptea în Dobrogea, pe arii relativ extinse în Muntenia, local în sudul Moldovei şi al Transilvaniei. În Oltenia şi Banat ploile se vor semnala doar pe arii restrânse. La munte, la altitudini în general de peste 1.400 de metri, vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi mai ales în Carpaţii Orientali se va depune strat de zăpadă. Izolat cantităţile de apă vor depăşi 10 - 15 litri/mp, iar în sud-est, spre seară vor fi posibile şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări la munte, în vest, centru, est şi sud-est, cu viteze de 40 - 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 7 - 8 grade în nordul Moldovei, până spre 23 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 2 şi 10 grade, pe arii restrânse mai scăzute în Maramureş, Transilvania, nord-vestul şi centrul Moldovei şi Dealurile de Vest, unde se va forma brumă. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.



În Bucureşti, valorile termice vor fi mai ridicate faţă de ziua precedentă, dar se vor situa uşor sub media multianuală specifică acestei date. Temperatura maximă va fi de 20 - 21 de grade, iar minima va fi de 6 - 8 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară, dar mai ales noaptea când temporar va ploua. Vântul va sufla în general slab ziua, iar noaptea va deveni moderat, trecător cu intensificări (viteze de 35 - 45 km/h).



În intervalul 12 mai, ora 9:00 - 13 mai, ora 9:00, vremea va fi deosebit de rece pentru această dată în cea mai mare parte a ţării. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua, pe parcursul zilei în Transilvania, Maramureş, local în Moldova, nordul Olteniei şi Munteniei şi izolat în celelalte regiuni, iar noaptea, îndeosebi în regiunile sudice. Ploile vor avea şi caracter de aversă, trecător vor fi însoţite de descărcări electrice, iar izolat va cădea grindină sau măzăriche. La munte, la altitudini în general de peste 1.500 metri vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi se va depune strat de zăpadă. Cantităţile de apă vor depăşi 10 - 15 litri/mp, în special în zona Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sud-est, dar de scurtă durată şi în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 22 grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei, iar cele minime între 2 şi 10 grade, mai scăzute pe alocuri în Maramureş, Transilvania, nord-vestul Moldovei şi Dealurile de Vest, unde se va forma brumă. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.





Şi în Capitală, vremea va fi deosebit de rece pentru această dată. Temperatura maximă, mai scăzută faţă de ziua precedentă, va fi de 15 - 16 grade, iar cea minimă va fi de 6 - 8 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, iar dimineaţa şi din nou spre seară şi noaptea va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat.





În perioada 13 mai, ora 9:00 - 14 mai, ora 9:00, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza şi seara, când vor fi averse, posibil însoţite şi de descărcări electrice, local în zonele de munte, în centru şi sud-vest şi pe arii restrânse în restul ţării. Izolat vor fi condiţii pentru grindină sau măzăriche. La munte, la altitudini în general de peste 1.500 de metri vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 11 şi 20 de grade, iar cele minime se vor încadra între 2 şi 10 grade Celsius, mai scăzute pe arii restrânse îndeosebi în depresiunile Carpaţilor Orientali unde se va forma brumă. Dimineaţa şi noaptea izolat se va semnala ceaţă.



Vremea se va menţine rece pentru această dată şi în Bucureşti, temperatura maximă fiind de 16 - 18 grade, iar cea minimă de 5 - 7 grade.

Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii pentru averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat.





Următoarele două zile, 14 mai, ora 9:00 - 15 mai, ora 9:00, vor fi caracterizate de valori termice diurne uşor mai ridicate faţă de ziua precedentă în sud-vestul şi sudul ţării, însă vremea va continua să fie rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza şi seara, când vor fi averse, posibil însoţite de descărcări electrice, local în centrul, sudul şi estul teritoriului. În zona montană înaltă vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în special pe creste. Temperaturile maxime se vor situa între 13 şi 22 grade, iar cele minime se vor încadra între 2 şi 12 grade Celsius, mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali unde se va forma brumă. Dimineaţa şi noaptea izolat se va forma ceaţă.





În Bucureşti, valorile termice se vor menţine sub mediile multianuale specifice acestei date. Temperatura maximă va fi de 18 - 20 de grade, iar cea minimă de 7 - 9 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza şi seara când vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat.





Pentru perioada 15 mai, ora 9:00 - 18 mai, ora 9:00, ANM prognozează tot o vreme rece, însă în prima zi din interval, în regiunile sudice valorile termice diurne se vor apropia de mediile multianuale specifice acestei date. Local şi temporar va ploua, iar în zona montană înaltă vor fi

şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.



În Capitală, în prima zi din acest interval, valorile termice vor marca o creştere şi se vor apropia de normalul climatologic, însă în a doua şi a treia zi a intervalului vremea va deveni din nou rece pentru mijlocul lunii mai. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în a doua parte a intervalului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News